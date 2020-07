Jacguelin har ikke truffet barna på 19 måneder

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: Jacguelin Beya fra Malawi er fast ansatt som sykepleier i Namsskogan kommune. Her bor hun alene, mens barn og mann er heime i Lilongwe som er hovedstaden i Malawi i Afrika.

Like før jul fikk hun besøk av mannen sin. Lite visste hun da at hun ikke skulle få se familien på svært lenge på grunn av situasjonen med Covid 19. Mannen til Jacquelin heter Steve Lambati og de har to jenter sammen, Mayamiko og Madalitso på henholdsvis 14 og 11 år. Jacquelin kom til Norge i august 2015 og arbeidet som sykepleier i Haugesund kommune helt til hun flyttet til Namsskogan i august 2019. Her fikk hun fast ansettelse som sykepleier ved Namsskogan sykeheim og omsorgssenter.

Koronafast

Siste gang hun traff mannen sin var i desember 2019 da han kom til Norge opp til Namsskogan for å besøke henne. En gang ut på nyåret hadde hun planlagt å reise heim til Malawi, men ble stoppet av koronaviruset. Internasjonale ruteflyginger til og fra Malawi ble suspendert fra 1. april 2020. Hun har ikke truffet jentene sine på 19 måneder, og savner dem veldig.

Dette er veldig trist. Jeg føler at jeg ikke har kontroll over situasjonen verken her eller heime i Malawi. Jeg er redd for at familien min skal bli smittet, og jeg gjør alt for å ikke bli smittet selv også. På grunn av situasjonen går jeg rundt med litt angst i meg hele tiden, sier Jacguelin. Hun holder kontakt via mobiltelefon og videolink.





- Da kan jeg i det minste se familien min. Jeg håper at jeg kan reise heim en gang i november, men har akseptert at jeg ikke kan reise heim i år. Jeg hadde håpet å få besøk av barna mine en periode, men det ble vanskelig, for det viste seg at det ikke var så enkelt å få visum eller tillatelse fra norske myndigheter til et litt lengre besøk.

Trives i Namsskogan

Jacguelin tenker å være noen år i Norge. I Malawi vil det tatt lang tid for henne å få en tilsvarende jobb.

- Jeg trives godt, men jeg må innrømme at siste vinter var veldig lang, mørk, kald og med mye snø. Men nå har jeg en god sommeropplevelse, sover godt selv om det er lyst hele døgnet, og synes naturen rundt her er vakker. Men jeg føler meg av og til litt isolert. Jeg har ikke sertifikat, og er avhengig av buss som ikke går så ofte. Jeg har enda ikke vært i Namsos, men har vært noen turer til Steinkjer. Men jeg har en langsiktig plan om å ta førerkortet og kanskje kjøpe en bil, forteller Jacguelin.

Hun skryter av folk i Namsskogan og sine arbeidskolleger.

- Jeg synes at folk her er greie og hyggelige, og mange er også meget hjelpsomme. . Dessuten har jeg greie arbeidskollegaer og trives godt med jobben min.

Kolleger fortviler

Kollegene fortviler også over situasjonen Jacguelin har havnet i.

- Jeg synes fryktelig synd på henne. Hun hadde innstilt seg på å reise heim i mai, men den turen måtte som kjent avlyses på ubestemt tid. Men vi merker ingen ting på henne av den grunn – hun er like blid og positiv for det, sier Mona Bjørhusdal. Hun er en av de ansatte som har et nært samarbeide med Jacquelin, og de deler ofte vakt sammen.

- Jacquelin er godt likt av både pasienter og kollegaer. Hun har alltid et varmt smil å spandere , og hun er blid , hyggelig og pliktoppfyllende. Alle håper nå at hun skal få anledning til å reise heim på besøk til familien i november, og arbeidsgiver har velvillig latt henne fått utsette ferien sin til da. sier Bjørhusdal.





Malawi Malawi er et av verdens fattigste land. Landet fikk sitt første tilfelle av koronasmitte 2 april 2020, noe som var mye senere enn de fleste land. I juli 2020 var antallet smittede kommet opp i 2000. Samme måned var antallet døde 25. Internasjonale ruteflyvninger til og fra Malawi ble suspendert fra 01.04.20

Savn

Mona Bjørhusdal har selv arbeidet i Isjad i Afrika et halv år som sykepleier for noe år siden.

- Jeg har selv opplevd å være borte heimefra over tid, og opplevd savnet av mine nærmeste, så jeg kan godt forestille meg at Jacquelin må ha et svært stort savn etter både mann og barn etter så lang tid. Vi håper alle sammen at hun får reise heim før jul.