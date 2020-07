Full mann truet med å knuse seg inn – kastet potteplante på politistasjonen i Steinkjer

NAMDALSAVISA

Både fredag kveld og lørdag kveld var politiet innom rockefestivalen «Totsåsrock» i Lierne. Til tross for koronabegrensninger på 200 besøkende, beskriver politiet god stemning. «Alt skal ha gått rolig og greit for seg både på konsertarenaen og på campingen. Et arrangement organisert på en god måte, slik som politiet liker det», skriver politiet i Namdalen på sin Facebook-side.