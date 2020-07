Engasjerte ungdommer bygger sandvolleyballbane

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: For det går raskt i svingene når ungdommene på Høylandet setter i gang. På under en måned har søknader til kommunen, sponsorer, arbeidskraft og avtaler blitt ordnet, og nå står en splitter ny sandvolleyballbane snart klar til bruk. Banen vil ligge på Holmøla (Søråa) like nedenfor skysstasjonen.