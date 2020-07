Med tog og Covid-19 gjennom sju land på 51 timer

NAMDALSAVISA

«Du har hørt om covid-19?!?!?!» Det sa/spurte ekspeditøren på Milano Centrale, uten å smile, da jeg ba om soveplass på nattoget fra Milano til Hamburg onsdag forrige uke.

Nattoget var innstilt – grunnet pandemien- og det var klart for første nedtur seks timer etter starten.

Nylig åpnet det meste av Europa for turisme uten karantene. Da passet det å sjekke forholdene for reisende og vi la ut på en 51 timer og 2.500 kilometer lang togtur – fra Sør-Frankrike til Norge.

Interrail i Europa

Jeg tok toget fra middelalderlandsbyen La Brigue sør i Frankrike til Hamar.

Tog ble valgt av flere årsaker: Først og fremst av nysgjerrighet på hvordan det egentlig ser ut i Europa nå for tida. Jeg valgte interrailpass for seniorer, fordi det er enkelt og fleksibelt. Det startet veldig bra onsdag formiddag.

Her er kortversjonen

Du kan bli med på hele turen – med tidsforbruk og togbytter – etter dette avsnittet. Men for dem som har det travelt kan reisen gjennom sju land oppsummeres slik:

Det var helt fantastisk å ta toget fra sør i Frankrike til Norge. På grunn av pandemien er det veldig god plass på samtlige tog.

Omtrent alle tog var i rute. Skikkelig galt gikk det ikke før i Sverige (se slutten).

Det var også en reise gjennom to verdener: I sør var annethvert togsete «tatt ut» for å skape distanse, og det var Antibac og munnbind over alt – helt til Norden. På flere tog ble seter/bord rengjort etter hverpassasjer.

Ved ankomst Danmark var det liksom slutt på alt. Ikke engang i koronahøyborgen Sverige så jeg ett eneste merkbart tiltak mot smittespredning.

Herfra og ut blir det et dusin togbytter og mye praktisk informasjon.

Fra den aller minste...

La Brigue har den minste stasjonen jeg så på den 2.500 kilometer lange turen.

I tillegg til franske regiontog fra Nice til Tende stopper også de italienske togene mellom Ventimiglia (ved kysten) og Cuneo (Piemonte) i landsbyen et par ganger om dagen.

12.10 onsdag startet turen. Punktlig. Da måtte ansiktsmaska på. Maske er påbudt på offentlig transport i det meste av Europa – unntatt Norden. Lengst sør var bruken så som så.

På stasjonen i Cuneo i Piemonte, en region som ble knallhardt truffet av koronaen, iførte alle seg masker.

Toget til Torino var i rute og gikk etter ti minutter. Etter hvert som det fortsatt nesten tomme toget nærmet seg Fiat/OL-byen ble maskebruken mer seriøs.

En snau halvtime venting på toget til Milano passet akkurat til en kopp kruttsterk espresso.

...til den helt klart flotteste

To timer senere nærmet toget seg Milano – millionbyen i hjertet av pandemien og bare noen kilometer fra Bergamo, som nå er verdenskjent av feil grunn. Forsøket på å ta ekspresstoget – det tar bare en time mot regiontogets to timer – feilet: Interrail-passet var ikke for ekspresstog.

Med god tid, vakkert jordbrukslandskap utenfor vinduene og Brumuddals-forfatter Bjørn Hatteruds «Mjøsa rundt med mor» som selskap gikk tiden nesten for fort.

Stasjonen Milano Centrale slutter aldri å imponere.

Nå hadde den fantastiske bygninga fått et nytt innslag: Ansiktsmaskene dominerte fullstendig.

«Ikke hørt om covid-19?»

Reiseplanleggeren (appen) fra Eurail/interrail-leverandøren er fin, men ikke oppdatert på korona-tilpasninger. Noe den tar forbehold om.

Planen var å tilbringe tre-fire timer i Milano og spise godt. Appen varslet nattog via Basel i Sveits til München med avgang 21.30.

Det var da jeg skulle bestille soveplass her – etter 45 minutter i kø som var strengt covid-kontrollert – at ekspeditøren lurte på om jeg ikke hadde hørt om covid-19. Ikke noe nattog, altså.

Derimot skaffet ekspeditøren seteplass (13 euro) på 07.10-toget fra Milano Centrale til Zürich torsdag morgen.

Det skulle vise seg å være ren flaks.

Turist i Italia

Det luktet sprit i resepsjonen på Club Hotel, cirka 400 meter fra sentralstasjonen. Årsaken var at resepsjonisten rengjorde flere ganger i døgnet. I tillegg til Antibac og munnbind så skilles kunder fra selger med plexiglassene man ser over alt i Sør-Europa.

Hotellet er rent, pent og hyggelig. Det ligger i et nabolag der stamgjester er i flertall på utestedene. På en av barene – som i flere butikker i Italia – tok man tempen på gjestene før de slapp inn.

Med 40 euro (pluss fire i lokal skatt) for et pent enkeltrom ble Club Hotel kan jeg knapt huske å ha fått mer for pengene enn her. Anbefales.

Resepsjonist Nöel fortalte torsdag morgen – mens hun sprayet disken at hotellet ikke gjenåpnet før 1. juli og at halvpartene av hotellene i Milano fortsatt holder stengt.

Da jeg kommenterte den lave romprisen, sa Nöel det slik:

– Vi har fortsatt Covid-priser!

Utsikten reddet av koronaen

Jeg har reist verden rundt. Sveits er det aller vakreste landet jeg vet om.

Derfor var den eneste bekymringa under planlegginga av turen at Sveits ville bli krysset i mørket – sovende på et nattog.

Koronaen/avlysninga ble redninga.

Punktlig kl. 07.10 gikk toget ut av Milano Centrale. Det var nøyaktig 1.111 kilometer og 12 timer til Hamburg – torsdagens andre hovedmål.

Over 90 prosent av setene var ledige på første klasse.

Kl. 08.30 viste Lugano-sjøen seg fra sin beste side – badet i sol og omgitt av vakre alpefjell.

Og det ble bare vakrere og vakrere.

Ved ankomst Zürich kl. 10.50 var fortsatt 80 prosent av setene ledige – og toget 25 minutter forsinket. Turen fra Milano tok fem timer.

Effektiviteten og dens pris

45 minutter til togbytte i Zürich var mer enn nok. En supereffektiv og dyktig betjent i billettluka ordnet sitteplass på direktetoget til Hamburg med avgang kl. 12.00 og ankomst kl. 19.35.

Genialt!

Han fikset også plassbilletter (fem sveitserfrang/50 kroner stykket) fra Hamburg – avgang kl. 20.43 til København. Ankomst havfruebyen, etter bytter i Flensburg (kl. 22.40) og Frederica (kl. 02.07), skulle være 04.34. Det stemte på minuttet.

Etter en pølse i brød til 6,9 sveitserfrang (70 kroner) og en et pappkrus med kaffe til 50 kroner – dette til trøst for dem som synes Norgesferie er dyrt – så gikk det i ball for selveste Deutsche-bahn.

Hvorfor alle andre gikk av

Da en servitør fra restaurantvogna gikk rundt til oss på 1. klasse for å spørre hva vil ønsket å spise eller drikke så slo jeg selvsagt til på tilbudet om en kopp kaffe – servert ved setet – for en snau 50-lapp.

En time senere stusset jeg på at alle gikk av i Basel. Selv hadde jeg tatt på hodetelefoner og så på nedlastet film på nettbrett. Årsak: På grunn av tekniske problemer i Tyskland så var direktetoget kansellert. Dermed ble det overgang til nytt tog til Mannheim (to timer) og bytte til Hamburg-toget.

Moderne system

«Ordnung muss sein». Det er en av favorittfrasene på tysk. Slik er det med togene – stort sett. Uten problem ble det overgang til nytt Hamburg-tog i Mannheim. 5,5 timer igjen til Hamburg med ankomst kl. 20.29. Milano – Hamburg er 1.111 kilometer med tog – på 14 timer.

Fra Mannheim til Hamburg er det litt over halvfullt på toget, men fortsatt romslig.

Restaurantvogna er effektiv og moderne – her også. For å få spise må du skanne en brikke som ligger på hvert bord og registrere navn, adresse, telefonnummer etc. Via en annen QR-kode får man opp menyen.

To lunkne frikadeller og potetsalat kostet 7,5 euro (80 kroner). Brus og øl koster om lag tre til fire euro. Krustallerkener, stålbestikk og skikkelige glass løfter standarden.

«– Masken må dekke!»

Alle har på masker hele tiden på togene og på stasjonene. Høyttaleranlegget minner rett som det er om påbudet.

Avstandsregler overholdes. Toaletter er skinnende rene.

På hurtigtoget fra Milano var det renholdere som spritvasket hver eneste plass på toget så fort noen hadde forlatt plassen sin.

Og mens folk i Italia og Sveits, samt sør i Tyskland, tillot seg å la masken henge fra det ene øret når ingen var i nærheten av setet, så var dette ikke akseptabelt lenger nord.

Både medpassasjerer og konduktører påpekte de få regelbruddene som var å se.

Annerledeslandene

Siste tog ut av Tyskland var en prøvelse: Mot slutten av reisen så ble toget delt i to. For å komme til Flensburg – grensebyen mot Danmark – måtte du sitte i fremste halvdel av toget. Hvis ikke havnet du i Kiel. Dette var det ikke opplyst godt om.

De to danske togene fungerte utmerket og ankomst København var etter skjema kl. 04.34.

Etter maskepåbud i om lag 2.000 kilometer kjentes det rart å komme inn i Danmark der knapt noen hadde maske.

Ingen seter på toget var «tatt ut» og det var ikke engang anbefaling om å bruke maske.

I alle de andre landene er det påbudt med maske på all offentlig transport.

Nedturen kom i Sverige

Kl. 05.27 var det direkte tog til Gøteborg. En vakker tur på fire timer.

Bortsett fra at toalettene hadde fått skilt med oppfordring til å bruke albuene for å trykke på knappene var det ikke et eneste korona-tiltak å se. Toget var nesten tomt for folk.

Kl. 09.30 var det ankomst Gøteborg.

Da kom turens største nedtur: Buss erstatter fortsatt toget til Oslo S – grunnet pandemien. Selv med togbillett til Norge måtte man betale 400 kroner for bussen – uten at det var det verste:

En av grunnene til at jeg valgte tog var at jeg IKKE ville sitte tett sammen med folk i en lukket «kabin». Nå måtte jeg det de siste fire timene.

Heldigvis var 80 prosent av setene i bussen ledig.

Hadde det ikke vært for at jeg skulle møte på jobb som sommervikar i Hamar Arbeiderblad hadde jeg kanskje snudd og tatt toget sørover igjen...

For en ting er helt sikkert: Etter å ha gjort denne distansen 150 ganger med fly og noen ganger med bil kan jeg konkludere slik:

Dette var den fineste og mest avslappende reisen – og dyreste nest etter bruk av bil – jeg har hatt mellom Sør-Frankrike og Norge – koronaen til tross.