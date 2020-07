Brøler av glede for opprykk

NAMDALSAVISA

GRONG: Leeds-supportere verden over kunne slippe jubelen løs fredag kveld. Opprykket til Premier League ble klart uten at laget selv var i aksjon. Huddersfield-seier over West Bromwich gjorde at sistnevnte ikke kan ta igjen Leeds, som nå er garantert én av to direkte opprykksplassene fra Championship. 19-årige Hallvard Granli fra Grong sier opprykket smakte meget godt.