Norge vil kunne mangle 28 000 sykepleiere innen 2035

NAMDALSAVISA

BODØ: I 2020 søkte hele 28 024 personer sykepleiestudiet i Norge, 13 595 av disse hadde det som førstevalg. Likevel tilbyr landet bare 4954 studieplasser for sykepleierstudenter. Ifølge en undersøkelse gjort av SSB er dette et alt for lavt tall, da det ser ut til at Norge vil kunne mangle opp mot 28 000 sykepleiere om femten år.