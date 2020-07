Ranheim tapte toppkampen - med Sondre fra Spillum på benken

NAMDALSAVISA

RANHEIM: – Det er veldig moro å være med i kamptroppen til denne kampen, sa Langås til NA tidligere på dagen.

– Jeg tror dette blir en tøff kamp for begge lag. Det er et toppoppgjør, men jeg håper selvfølelig på spilletid. For vår del har sesongen startet veldig bra med full uttelling og mange mål. Jeg gleder meg, uttrykte 19-åringen som ble en del av A-lagstroppen til Ranheim i januar.

– Selv om jeg ikke har fått spilletid i denne sesongen, lærer jeg mye på treningsfeltet hver eneste dag. Her utvikler jeg meg godt sammen med gode medspillere og trenere, avslutter han.

Spillum-gutten kom ikke lenger enn til noen rolige oppvarmingsrunder langs sidelinja tirsdag, da gjestene fra nord påførte Ranheim sesongens første tap.

Med 2-1-seieren klatret også Tromsø til topps på tabellen i Obos-ligaen.