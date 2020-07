Sondre i kamptroppen mot Tromsø

NAMDALSAVISA

RANHEIM: – Det er veldig moro å være med i kamptroppen til denne kampen, sier Langås selv.

For tirsdag kveld er det duket for toppoppgjør i Ranheimsfjæra når heimelaget tar i mot Tromsø til kamp. Begge lag rykket ned fra Eliteserien forrige sesong og står med full pott på respektive tre kamper. Ranheim har best målforskjell med 11-5, mens Tromsø står med 4-0. Langås sier han håper på spilletid i det han tror blir en tøff kamp.

– Jeg tror dette blir en tøff kamp for begge lag. Det er et toppoppgjør, men jeg håper selvfølelig på spilletid. For vår del har sesongen startet veldig bra med full uttelling og mange mål. Jeg gleder meg.

Langås som ble en del av A-lagstroppen til Ranheim i januar, sier han lærer mye hver eneste dag.

– Selv om jeg ikke har fått spilletid i denne sesongen, lærer jeg mye på treningsfeltet hver eneste dag. Her utvikler jeg meg godt sammen med gode medspillere og trenere, avslutter han.

Ranheim møter Tromsø klokken 19.00 tirsdag kveld.