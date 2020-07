Fra rockesymbol til byens tristeste blomsterbed

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Passerer man Bastionen i Namsos blir man møtt med synet av byens tristeste blomsterbed. Byens gitarbed står uten blomster for første gang på 14 år.

- Hovedgrunnen til at bedet står uplanta er at det er krevende å følge opp. En ting er å plante, men det er krevende å vedlikeholde, påpeker bygartner Tor Jørgen Olsen.

Han forteller at rotskuddene fra bjørketrærne i nærheten er et problem, i tillegg til ugress og roser som dukker opp i bedet. Det er et ressurskrevende bed å spa, luke, rense og drive med kantstelling av. I kombinasjon med nye bed på Festplassen og blomster i Havnegata, har tiden vært for knapp for å prioritere gitarbedet for gartnerne i Namsos by.

- Vi kan ikke ha en halvdau gitar

- De første årene ble gitarbedet målt opp med tommestokk, så proposisjonene skulle bli riktig på centimeteren. Da var gitaren stram og fin i formene. I fjor var så den helt forferdelig ut, da var den både vissen og stygg. Vi kan ikke ha en halvdau gitar, konstaterer Olsen.

Det har ikke gått folk hus forbi at bedet står tomt, og mange namsosinger har satt spørsmålstegn bak fraværet av farger og liv i det.

- Vi har fått mye spørsmål om hvorfor det ikke er sådd. Det er tydelig at folk savner det, men jobben kan ikke bare gjennomfører halvveis.

Åpen for forslag

Det var Laviken Rock og Rusle Klubb som tok initiativet til bedet for 14 år siden, da de fikk ideen om å skape et symbol for Rock City.

- Den gangen var det en vill idé. Nå virker det som om det er tid for å tenke nytt. Vi må finne ei mer permanent løsning, som å flytte bedet lenger ned for å unngå rotskuddene.

Olsen påpeker også at han gjerne ønsker innspill til hva som kan gjøres med bedet.

- Vi er åpne for forslag hvis noen har en god idé. Kanskje vi skal plante trekkspill, tverrfløyte eller slagverk? En saksofon hadde vært kult, smiler han og forteller at det hadde latt seg gjennomføre.