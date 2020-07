Stein Ingebrigtsen med to konserter under årets martna

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Stein Ingebrigtsen ler godt når han mimrer tilbake til det glade 60-tallet. Det var da han og bandet "Stein Henrix" bokstavelig talt fant tonen sammen, og det var også tiåret der han for alvor ble et lysende navn på den norske stjernehimmelen. Senere spredte han sine musikalske vinger og fløy avsted til det store utland, før han nå, mange år etterpå, vender tilbake til redet der det hele startet.

Den 14. og 15. august vil Namsos Samfunnshus nemlig få æren av å ta i mot Stein Ingebrigtsen og deler av originalbesetningen fra bandet Stein Henrix. I tillegg vil konserten by på et aldri så lite "Team Ingebrigtsen" - Ingebrigtsens to sønner, Christian og Martin, kommer nemlig også for å underholde folket denne helga. Ergo vil det bli servert både nye og gamle hits fra scenekanten, så her bør det være noe å få med seg for noen og enhver.

Tilbake til røttene

- Husker du den første konserten dere hadde i Namsos?

- Tja... Vi begynte å spille ganske tidlig, det var gode kår for musikere i Namsos også på den tiden. I andre etasje på den gamle avholdskafeen i byen ble det spilt mye god musikk. Det var forøvrig mange gutter som meldte seg inn i avholdslaget bare fordi det var så mye bra damer der, ler Ingebrigtsen.

- Avholdskafeen var virkelig et flott sted - det var konsert i andre etasje hvertfall én gang i måneden. Som jeg nevnte, så var det et veldig bra musikkmiljø i Namsos den gangen også. Det var blant annet flere korps, Ole Mediaas Kvintett var jo veldig bra, så har du Pedersens Kvintett som også var fantastiske. . . Det var rett og slett mye musikk av høy kvalitet, konstaterer 75-årsjubilanten.

Ingebrigtsen Trio starter showet

Sist gang han spilte i Namsos var da Stein Henrix hadde en gjenforeningskonsert - nesten et halvt århundre etter forrige gang.

- Den første november er det to år siden. Da hadde vi faktisk ikke spilt en hel konsert sammen på 49 år. Originalt var vi åtte personer i gruppa, men nå er vi bare sju igjen siden Håvard Hovik dessverre gikk bort på tragisk vis i vår. Under årets konsert vil det være en kvintett, altså fem på scenen, forteller musikerlegenden fra Namsos.

Slekt skal følge slekters gang, så også under denne helga. Før Stein Henrix entrer scenen vil derfor publikum bli varmet opp av Ingebrigtsen selv og hans to sønner.

- Du har altså fått med deg guttene dine Martin og Christian på lasset?

- Det stemmer. Offisielt har vi ikke holdt på sammen i mer enn et par år, men til gjengjeld har vi spilt på en drøss med kirke- og intimkonserter. Martin er jazzpianist, og spiller i Oslo-bandet "Four Brothers And The Rest of The Family". Christian har jo holdt på med A1 i 20 år, og de har fortsatt veldig mange spillejobber - det vil si, de hadde det før koronaen dukket opp...

- Det siste albumet du ga ut var jo "Livet" i 2012. Du skal ikke feire 75-årsdagen med ny plate?

- Vel, det kan jo hende at det dukker opp noen nye sanger. For tiden jobber jeg mye med storband - vi snakker 17-mannsorkester og svære greier, sier musikeren som har sunget på fem forskjellige språk - engelsk, tysk, fransk, og italiensk. På sistnevnte sydlandske morsmål spilte han inn sangen "Cento campane" (Det magiske tegnet) på starten av 70-tallet - selv om han ikke var helt sikker på hva han faktisk sang om.

- Visste du hva du teksten handlet om, eller hadde du bare lært deg sangen fonetisk?

- Det meste var ganske uforståelig i starten, det er klart. Jeg lærte likevel en god del etter hvert, sier han muntert.

- Hvor lenge tror du at du vil fortsette å stå på scenen selv?

- Så lenge jeg står oppreist og klarer å fremføre låtene sånn noenlunde, avslutter en selvsikker Ingebrigtsen.

De to konsertene vil som sagt gå av stabelen i Namsos Samfunnshus, og datoene det er snakk om er fredag 14. august og lørdag 15. august.