– Må bli bedre i alle faser

LIERNE: Vegen mot 1. divisjon har vært lang for Lierne. Først måtte de kjempe en hard kamp med Snåsa om topplassen i 2. divisjon, men da koronaen stoppet all aktivitet, ble Snåsa stående som vinner. Et samarbeid mellom Grong, Lierne og Snåsa kom i havn, og Snåsa overlot etter hvert plassen til Lierne.