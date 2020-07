Bjørn observert på Salsnes: – Ikke akkurat hverdagskost

NAMDALSAVISA

SALSNES: – Vi jobber med sauene hele året, og om de plutselig skal bli revet fra oss er det veldig trist, sier Vattne.

Da han fikk nyheten over telefon onsdag kveld, var han på hytta i Namsskogan. Torsdag reiser han heim for å se om dyrene. Ifølge folk som var ute var sauene oppskaket og redde.

– Det var mye folk ute i skogen og så i går, men fant ingen døde dyr. Det er ikke akkurat hverdagskost å høre om bjørn på Salsnes, sier bonden, som kan bli nødt til å ta noen forholdsregler.

– Jeg vil tro at den har fortsatt videre, men om det viser seg at den fremdeles er der, må jeg vurdere å ta heim sauene og ha dem inngjerdet på et område der.

I 2006 ble det funnet spor av bjørn på Salsnes. Dette skjedde i påska, da sauene enda var inne, så bjørnen gjorde ingen skade.

– Den fulgte jeg selv med hund. Sporene stoppet ved Moselva, så den hadde sannsynligvis svømt over og forsvunnet videre, forteller Vattne.

Rovviltkontakt Knut Nordfjellmark var selv med på leitinga onsdag.

– Det er snakk om en synsobservasjon, og da er det alltid litt usikkerhet. Vi har leita og spora med hund, og det ble funnet noe skit, som er sendt inn til analyse. Det så ut som bjørneskit, men det er usikkert om det er det, forteller han, og legger til at det generelt er vanskelig å finne spor om sommeren, når det er tørt i marka.

– Hvis det er en bjørn, og spesielt hvis det er en ung hannbjørn, så streifer disse voldsomt. De kan være her en dag og langt unna bare en dag eller to senere.

At bjørner kommer helt ned til Salsnes er ikke vanlig, men det hender at de legger igjen spor på andre kanter av Salvatnet.

– Høsten for to år siden var det en bjørn som slo ihjel en elg ved Leisåk ved Salvatnet, nordøst for Salsnes. Så noe bjørnetrafikk er det i området, men det er ikke ofte de kommer helt ned til Salsnes, sier Nordfjellmark.