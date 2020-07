NAMDALSAVISA

Innen år 2026 skal Namsos være en plastfri by. Ja, det er mulig jeg hadde fått lese om noen forbehold dersom jeg hadde lest selve artikkelen, men så grundig er det vel ikke nødvendig å gå til verks. Overskrift og ingress skal jo dekke det meste, og der sto det at jeg og resten av innbyggerne i Namsos kommune skal være fri all plast om fem og et halvt år. Det skal bli deilig. Jeg tenker de siste tvilerne på Jøa og Namdalseid nå endelig forstår verdien av å bli innlemmet i en storkommune.

Jeg har som altså ikke lest artikkelen, men med utallige års erfaring med avislesing kan jeg tenke meg hva som kommer av brødtekst etter en sånn kremkake-tittel. «Ordfører Arnhild Holstad var i går i møte med den kinesiske presidenten Xi Jinping, og de skal ha blitt enige om at pakkene fra Wish, som sendes til Namsos, ikke lenger skal inneholde plast. Ordfører Per Olav Tyldum var også med på møtet, men han syntes det var litt for tidlig å inngå en lignende avtale for Overhalla.» Kanskje var det noe sånt som sto på linjene jeg aldri leste.

Kanskje var det Hans Finnanger som uttalte seg om sine erfaringer med salg av ferske reker i papirposer, og hans videre grublerier over hvilke løsninger som vil være best for hans del. Det kunne også være Otto Moe jr. som orienterte om hvilke framdriftsplaner hans firma har for å fjerne alle plastdeler på bilene de har levert. «Vi vil ta denne jobben i forbindelse med den vanlige servicen vi har på bilene. For enkelte blir det kanskje et sjokk å få tilbake en bil som er fullstendig ribbet for plastdetaljer, men vi vil absolutt gjøre vår del i denne dugnaden.» Otto sier videre at Moelven van Severen allerede har gitt tilbud til Volvo-fabrikken i håp om at nye biler heretter blir produsert med tre-interiør.

Tormod Bergum i Namsos Bondelag har kanskje blitt intervjuet. Jeg ville i hvert fall snakket med han, dersom jeg var journalist. Han er jo en kar som jobber hardt for landbrukets framtid, og han er nok en som mener det går an å drive landbruk uten landbruksplast. «Vi har testet både matpapir og aluminiumsfolie som erstatning for rundballeplasten, men det er litt for tidlig å trekke konklusjoner ennå. Rundballer skal jo være mest mulig synlige i landskapet, så per i dag holder jeg en knapp på aluminium. Da blir det ekstra fint når sola skinner på ballene,» sa Tormod, eller kanskje ikke.

Dette er jo en solskinnshistorie, men en historie som rører ved oss må jo også inneholde noen triste og tankevekkende linjer. Trond Morten Bjørnes ved MNA ser for seg oppsigelser og sterk reduksjon i driften framover. Plast har vært hovedsysselsettingen for hundrevis av ansatte ved MNA i mange år, og nå ser de for seg at det bare blir et par personer som går og sorterer tre- og jernpinner i noen kasser på Sandmoen. Han ser fram til januar da juletrærne og gavepapiret kommer inn, men ellers vil det nok være svært redusert drift på miljøanlegget fra 2026.

Et lite besøk innom lekebutikken Brio kunne gitt oss bilder av hyller som stort sett er tomme, bortsett fra noen lærballer og hoppetau av hamp.

Det kunne vært andre interessante vinklinger under en sånn overskrift også. Familien Tungseth som setter inn de nye panteautomatene som bare tar imot bokser og glassflasker, samtidig som de fyller på smågodt i trekassene i hyllene. De store 200-liters fatene med håndsåpe og sjampo er allerede installert, klar til å fylle porselenskrukkene som kundene kommer med.

På polet har salget av pappvin gått kraftig ned etter at plastposen inni kartongen ble borte. Rengjøringsutgiftene i lokalet har derimot gått i været.

Dette er så interessant at jeg snart må lete opp avisa og lese den i sin helhet. Problemet er at jeg frykter at den vil avsløre at det egentlig bare handler om at kommunen vil at vi skal ha med handlenett på butikken.

Jeg foretrekker derfor å gjøre som alle dem som uttaler seg med store bokstaver i kommentarfeltene, jeg leser overskrifta og tipper resten.

2026, altså, det store året for Namsos. Da blir det nok ikke bare i NA det blir fete overskrifter. Da synes jeg det er naturlig at alle mediene tar utgangspunkt i Namdalsavisas skup for vel fem år siden, og min drømmeoverskrift havner da kanskje på framsiden av New York Times. Ved siden av et stort fargebilde står det på engelsk: «Stein-smokkene fungerer utmerket, sier tibarnsmor Hanne Aakervik Berg.»