NAMDALSAVISA

FOLDEREID: Politiet varslet om hendelsen klokka 15.47:

Melding om 2 biler som har kræsjet på fv17 ved Foldereid. Tre personer skal være involvert. Alle er ute av bilene og det virker ikke som det skal være personskader. Nødetater er på vei til stedet.

Ulykka skjedde i en 80-sone, og politiet har ennå ingen formening om årsaken.

Vegen var stengt like nord for Foldereid sentrum etter hendelsen, men trafikken blir nå dirigert forbi via ett felt, opplyser Vegtrafikksentralen.