JACQUELINES LENGSEL

Det er betryggende at vi har personer som Jacqueline Beya fra Malawi rundt oss. Av mange årsaker. Hun jobber i fast stilling som sykepleier i Namsskogan kommune.

Du kunne lese om henne i NA tidlige denne uka. Der fikk vi vite at hun får gode skussmål for sine faglige kvaliteter og sitt friske humør. Både kolleger og pasienter trives i hennes selskap.

Arbeidsgiveren gjør alt som er deres makt for å legge forholdene til rette for henne. Blant annet har hun fått utsatt ferien slik at hun forhåpentlig vis kan reise til heimlandet mot slutten av året for å treffe familien sin igjen.

Koronapandemien har mange ansikter. Vi fikk et av dem gjennom historien til Jacqueline. Hun som ikke har fått klemt sine to barn på 19 måneder. Videolink er vel og bra, men det kan aldri erstatte ordentlige klemmer.

Malawi er et av de fattigste landene i Afrika og er hermetisk lukket på grunn av pandemien som verden på ingen måte har kontroll på.

Jacqueline er engstelig for sine. Hvem hadde ikke vært det?

Flyselskapene og solhungrige nordmenn klappet i hendene da myndighetene ga grønt lys for at det var mulig å reise til typiske ferieland igjen. I sosiale medier ble det spredd påstander om at det var tryggere å oppholde seg i Spania enn i Norge. For nå skulle nordmenn begynne å feriere i eget land.

Ikke mindre enn 12.000 nordmenn hastet til Spania. Så kan en alltids spørre hvor nødvendig det var å dra, men det gjør vi ikke.

Vi får bare krysse fingrene for at vi ikke får en kraftig oppblomstring av smitte.

Hva så med Jacqueline, hvorfor skal vi sette slik pris på henne? Det er slettes ikke noe nytt at utenlandske helsearbeidere jobber i Norge. Slik har det vært i flere tiår. Det er ikke bare mat vi ikke er selvforsynt med. Vi er ikke selvforsynt med kvalifiserte helsearbeidere heller, og vi har bare sett de første krusningene av eldrebølgen.

Sykepleierforbundet har i årevis varslet om krisen, og denne uka kunne Statistisk sentralbyrå fortelle at i 2035 vil vi mangle 28.000 sykepleiere hvis det ikke blir tatt grep.

Er det ingen som vil bli sykepleiere? Jo, det er mer enn nok av dem. I 2020 søkte 28.024 personer studiet i Norge, 13.595 av disse hadde det som førstevalg. Likevel tilbyr landet bare 4.954 studieplasser for sykepleierstudenter.

Når det også er slik at 20 prosent av dem som utdanner seg til sykepleiere vil forlate yrket, sier det seg selv at jeg og mine jevnaldringer ikke kan gå inn i alderdommen i trygg forvissning om alt er på stell i helsesektoren.

De fleste av oss vil før eller senere trenge hjelp i løpet av livets siste fase.

Dagens regjering skryter av at de sprøyter inn 20 milliarder – hvert år, de neste fem årene – på å fornye og forbedre sykehusene i Norge.

Det er vel og bra, men byggene må fylles med noe. Det som noen kalles varme hender,

Det er selvsagt ikke gjort med et pennestrøk å få nok sykepleiere på plass. Mange har påpekt at utdanningsstedene, som eksempelvis i Namsos, må styrkes. Friske øremerkede penger må sprøytes inn i helseforetak og kommuner slik at de kan tilby praksisplasser som er det er stor mangel på i dag.

Mens vi venter må vi bare takke Jacqueline og andre utenlandske helsearbeidere for at de vil ta noen økter for oss. Kanskje vil vi for alltid være avhengig av dem. Da er det lurt å følge eksemplet til Namsskogan kommune: Ta vare på dem slik at de kommer tilbake.