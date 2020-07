Sauebonden er villig til å gjøre mye for å beskytte dyra sine: – Jeg tar straffen om jeg må

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Roberth Berre har denne uka mistet fire sau til det som skal være en bjørn i Bangdalen i Namsos kommune. Nå har Fylkesmannen avslått søknaden om skadefelling, med bakgrunn i at det er sannsynlig at det er ei binne som er i området. Siden bestandmålet på bjørn ikke er nådd så vil ikke Fylkesmannen at binner skal skytes.