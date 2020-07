NAMDALSAVISA

OSEN: Rundt 04.00 natt til fredag ble en drivende fiskebåt funnet av en annen båt ved Sandvikberget i Osen. Båten ble tatt med inn til kai og fortøyd. Politiet ønsker nå kontakt med eier.

– Den er så vidt vi kan se ikke meldt savnet. Båten er registrert med et fiskerinummer, men vi har ikke funnet eier, antakeligvis fordi det er et gammelt nummer. Vi har fått beskjed om at den skal ha hett Høvik, og er registrert med nummer ST70O, sier Ebbe Kimo, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.