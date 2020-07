NAMDALSAVISA

STEINKJER/NAMSOS: Det er kun to nordtrønderske kjeveortopeder som er under 65 år. Flere av de som opererer i dag, nærmer seg pensjonsalder og vel så det. Om ikke antallet øker, vil barn og voksne med behov for tannregulering måtte reise mye lengre for samme tilbud som man finner i kommunene i dag.