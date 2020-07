Selger mye mer over disk enn i nettbutikken

NAMDALSAVISA

KONGSMOEN: Den spøkefulle nordlendingen tenkte nok på det store spekteret av varer som butikken tilbyr. Her kan man få tak i alt mulig rart, og enten du er på jakt etter norskprodusert hundemat, jakt- og fritidsklær, termoser, rulleski eller verktøy så finner du det her. Butikken hadde offisiell åpning den 6. juni, og ifølge Lona har butikken kommet seg ut av startgropa i et ganske respektabelt tempo.