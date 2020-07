Frykter flere tap av sau med bjørn rundt husveggen

NAMDALSAVISA

BANGDALEN: – De siste dagen har jeg vært her sent og tidlig for å lete etter skadet sau og for å se til dyra mine, sier Berre.

I løpet av en beitesesong kjører han rundt 700 mil for å se om dyra. Han tok med NA på en tur langs skogsbilvegen opp mot Solem i Bangdalen der han slapp omkring 150 sauer og 208 lam på beite i mai i år. Ikke mange kilometer etter de siste husene på Romstad finner vi det første sauekadaveret.

– Så langt har jeg mistet fem dyr som vi med stor sikkerhet kan si at bjørnen har tatt, i tillegg har jeg tatt heim en sau og et lam som har vært angrepet og vi har funnet et kadaver til hvor vi ikke kan si noe sikkert om dødsårsaken, forteller han.

Filmet angrepet

Søndag ettermiddag var Martin Aar Haugdal på besøk fritidseiendommen til en slekting da bjørnen kom stormende ut av skogen 100–150 meter unna der de sto og gikk til angrep på saueflokken som lå på beitemarka like ved husene på Solem. han fikk dratt opp mobiltelefonene og filmet de dramatiske sekundene.

– Det var en veldig spesiell opplevelse, sier Haugdal.

Som tror at det at de ropte og skrek gjorde at bjørnen ble usikker og forvirret, og at den derfor avbrøt angrepet.

– Vi så i alle fall ikke at den tok noen dyr mens vi så på, forteller han.

Helt siden søndag har det vært mye folk ute i terrenget for å lete etter sau og søke etter flere kadaver.

– Mange har meldt se frivillig, og jeg er evig takknemlig for at folk bryr seg og stiller opp, sier Berre.

Vi kjører lenger innover i dalen. Helt i vegkanten like ved kraftlinja ligger et nytt kadaver. Berre håper sauen ble drept raskt og uten for store pinsler.

På turen nedover et par kilometer fra Solem stopper vi i et lite grusuttak/sanduttak. Det er tydelig spor i sanden etter bjørnen, som Berre tror har slått seg til i området. Noen hundre meter lenger nedi vegen letter ei ørn fra et skogholt og glir lavt over tretoppene.

– I det området har vi ikke rukket å søke ennå, men når åtseleterne er på plass er det verdt å undersøke litt ekstra nøye, sier an.

– Er det noe håp om å finne bjørnen?

– Hvis vi får fellingstillatelse så tror jeg det skal gå rimelig greit å spore den og ta den ut, men er det ei binne tror jeg Fylkesmannen vegrer seg, sier han ettertenksomt.

Politisk valg

– Jeg har ikke noe primært ønske om å skyte bjørnen, men området hvor jeg har sauene er delvis innmark, og resten av området er prioritert for beitedyr i rovdyrforliket, og da kan vi ikke ha bjørnen gående rundt husene uten mulighet for å gjøre noe med problemet Dette handler både om politikk, men også om dyrevelferd. For min del må de gjerne bedøve den og fly den til et område som er avsatt til rovdyr, sier han.

– Noen mener at det må gå an gjerde inn dyra og ha dem på beitemark nærmere folk?

– En sau trenger mat tilsvarende rundt fire-fem dekar i løpet av beitesesongen så det vil kreve svært store arealer, sier han.

Vi setter kursen mot gården igjen. På vegen kommer tre sauer ruslende. Berre stopper bilen og går ut og løfter opp et lam. Han godsnakker med dyret før han tar den med inn i bilen.

– Nummer 0092 ser ikke ut til å være helt i form, så hun får bli med heim for en sjekk og litt ekstra forpleining, sier han og stryker lammet.

– Du har aldri tenkt tanken å slutte med sau når slikt skjer?

– Jeg er den siste som skal gi meg med sau i Namdalen. Dette er levebrødet mitt. Dette handler egentlig om å snakke sammen og finne de gode løsningene og retningslinjene for forvaltning som tar hensyn til både husdyrhold og rovdyr, sier Berre.