Namdalske fotballedere frykter flere faller fra

NAMDALEN: I løpet av de neste ukene blir alle fotballspillere over 13 år nødt til å gjennom et smittevernskurs for å få lov til å spille organisert fotball. Norges Fotballforbund, som mandag publiserte nyheten om kurset på egne nettsider, opplyser at ungdomsspillere må ta kurset i løpet av august, mens seniorspillere over 20 år må ha gjennomført kurset før de kan starte igjen.