Første livekonsert på fem måneder

NAMSOS: – Vi har vel aldri vært så klare for å spille noen gang, sier Ronny Grannes.

Når Grannes går på scenen i Fyret på Jøa fredag 7. august har det gått nøyaktig fem måneder siden siste spillejobb. Ikke siden 7. mars har bandet stått på scenen, og bortsett fra livestream-konserter på Facebook har hele bandet knapt nok vært samlet på flere måneder.

– Det betyr også at før konserten neste fredag må vi faktisk øve, og det blir en helt ny opplevelse, ler Ronny

Konserten har kommet i stand i samarbeid med Jøa blandakor, og Grannes sier det er først gang de spiller på Jøa, før han tar seg i det.

– Forresten, jeg har et vagt minne om en Tranåsmartna for noen år tilbake, gliser han.

22 avlysninger

Kulturarbeiderne i Norge som yrkesgruppe er blant dem som hardest har fått kjenne på restriksjoner, bortfall av inntekter og jobber som forsvant som følge av koronaviruset.

– Jeg skal ikke svartmale alt, men på mange måter er 2020 nesten allerede gått med tanke på å ro i land et normalt år med spillejobber og konserter, sier han.

Bare i mai, juni og juli har Grannes fått avlyst 22 spillejobber. I tillegg var de booket på flere oppdrag i mars og april som også forsvant.

I tillegg til konserten på Jøa spiller de på Vårt hjem i Steinkjer dagen etter.

– Vi var jo booket til Steinkjermartnan, men så kom koronaen. Så det var en hyggelig overraskelse da de ringte og lurte på om vi kunne komme og ha konsert likevel.

– Hvordan ser det ut framover høsten?

– Jeg tør ærlig talt ikke håpe på noe som helst. Vi håper at det ikke kommer en ny runde med korona slik at det kanskje kan slippes opp noe mer. Men det ser ut som vi (musikere og andre kulturutøvere jour. anm.), som var de første som ble rammet av restriksjonene blir de siste som får normale arbeidsforhold igjen, sier han med et lite sukk.

– Hva har dere gjort i mellomtida?

– Vi har jo vært i studio og spilt inn tre nye låter. Det så langt fra lyst ut for det prosjektet heller da koronaen kom, men takket være støtte fra Sparebank 1 fikk vi gjennomført innspillingene, sier han

Nye sanger i høst

Den ene av de tre var Rosenborglåta – "Storebror" som ble sluppet 13. juli.

– Når slippes de to andre låtene?

– Vi har ikke satt noen endelig dato, men antydningsvis månedsskiftet august/september eller der omkring.

– Hvorfor vente?

– Grannes er et liveband, og da har vi lyst til at konsertpublikummet skal få låtene først, så lanseringa henger litt sammen med om det blir noen nye spillejobber framover så vi kan slippe låtene med publikum til stede, sier han.

Men nå ser han aller mest fram til å gå på scenen og endelig få slå seg skikkelig løs sammen med resten av bandet.

– Det kribler skikkelig, det er vel lenge siden jeg har gledet meg så mye til å stå på scenen, sier Ronny Grannes.

Det er lagt opp slik at dem som kommer fra fastlandet og har tenkt seg heim kan rekke siste ferge etter konserten. I tillegg har ifølge Grannes en noe ivrig trommis (Eirik Engan) lovt at alle som kommer sjøvegen i private båter skal få skyss med bandbussen fra Faksdal til konserten.

Da er det bare å kaste loss og sette kurs for Fyret og live rock`n roll.