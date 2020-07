Delikatesse-produsenter på hjul bød på smaksprøver

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Trøndersk Matfestival har lagt ut på turne, og på torsdag hadde turen kommet til Namsos. Festivalen ble arrangert for første gang i 2005, og har etter hvert blitt landets største lokalmatfestival. Den arrangeres vanligvis i Trondheim, og hadde i fjor et rekordår med rundt 225.000 besøkende. I disse virustider sier det seg selv at slike folkemengder ikke er noen god ide, så da ble løsninga å legge ut på vegen.