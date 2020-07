At gitarbedet har fått forfalle, er derfor bare trist

NAMDALSAVISA

Under Namsosmartnan i 2007 var finansminister og SV-leder Kristin Halvorsen i byen. I NA gjorde vi da et intervju med den profilerte rikspolitikeren. I den forbindelse skulle vi ta turen opp på Klompen for å ta bilder til saken.

Da vi i bilen passerte Bastionen, fikk hun øye på den fargerike «Rockegitaren». Hun ga uttrykk for stor begeistring – og statsråden fikk en liten påminnelse om hva musikken – og musikerne – betyr for Namsos. Hun hadde ikke sett noe tilsvarende noen andre steder.

Jeg er ganske sikker på at daværende ordfører Aalberg, som var med i bilen, følte en stolthet over Halvorsens reaksjon. Det gjorde i alle fall NAs fotograf og journalist.

Fra rockesymbol til byens tristeste blomsterbed Det tidligere symbolet på Namsos identitet som trønderrockens hovedstad er i dag kun en stusslig, brun og gitarformet jordflekk. Bygartner Tor Jørgen Olsen forklarer mangelen på liv og farge i det folkekjære bedet.

I Namsos har vi – og har hatt – flere elementer som henspiller på byens status når det gjelder rock og pop. La gå at Rock City-prosjektet havarerte, men vi som bor her, har ingen ting å skjemmes over når det gjelder musikkhistoria.

Vi har heller ingen grunn til å «gjemme den» – eller løse problemet med gitarbedet ved å så i plenfrø, slik en person foreslår i et facebook-innlegg i tilknytning til NAs omtale av dagens situasjon.

Vi må heller gjøre musikkhistoria synlig – der det er naturlig. Slik som Prudencebussen parkert foran hotellet, Åge Aleksandersens tidligere arbeidsrom «Verdensrommet» – og hotellets særpreg, tuftet på byens rike musikkhistorie.

I min tid som journalist møtte jeg mange som satte stor pris på denne kombinasjonen og som forlot Namsos med gode og positive inntrykk.

At turister og andre tilreisende forbinder Namsos med folkekjære og kjente musikere, har vi sett hver dag i sommer. Hvor ofte har vi ikke sett at folk benytter anledninga til å ta bilder av seg selv sammen med Åge «på sokkel» – eller hvor mange som finner fram til «Vinsjan på kaia»?

Det er slike installasjoner i det offentlige rom som mange synes godt om, som betyr litt ekstra for folk. Jeg intervjuet en gang en kjent mann fra en annen norsk by og han syntes det var flott at vi i Namsos trakk fram kulturen, blant annet med statuer. – I min by er det militære personer som har havnet på sokkel, sa vedkommende – og ga samtidig uttrykk for hva han foretrakk.

Vi hadde fram til 2019 også bybusser som med særegen dekor viste Namsos sin status som rockeby. Den fargerike «Bybassen» var blant annet dekorert med en gitar. Men det ble ikke lenger «lovlig» da det fylkeskommunale selskapet AtB tok over all organisering av busstilbudet i Trøndelag. Da skulle bussene enten være grønne, blå eller hvite – alt etter hvor langt de skulle kjøre! Det lokale særpreget på bybussen i Namsos ville forvirre passasjerene, ble det sagt fra selskapets side.

Særpreg og lokal tilpasning – det er farlig, det!

Om somrene er Namsos sentrum pyntet med blomster. Blomsterprakten har blitt frodigere og mer omfangsrik for hvert år. Det er ingen ting å utsette på det. At gitarbedet har fått forfalle, er derfor bare trist. Ingen blomsterprakt – bare et delvis gjengrodd plenstykke. Jeg betviler ikke bygartnerens faglige vurderinger knyttet til utplanting og vedlikehold av et slikt bed når det hevdes at det er krevende, blant annet på grunn av beliggenheten hvor røtter og skudd fra nærstående bjørketrær er utfordrende.

Men det må kunne la seg løse? Sommeren 2020 er snart over, men det kommer en ny vår. Og ut fra reaksjonene på NAs omtale av blomstergitaren, er det stor grunn til å håpe og tro at den vil være på plass igjen neste år – til glede for både vi som bor her og for dem som besøker et blomsterpyntet by-sentrum.

Steinkjer klarer å plante ut 20.000 tulipaner hver vår for å gi oss som av og til kjører E6 gjennom byen, en positiv synsopplevelse. Vi namsosinger kan vel ikke være dårligere?

Som kjent så har sommerblomstene dessuten lengre levetid enn tulipaner.