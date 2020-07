St. Olavs-ansatt i karantene testet positivt på koronasmitte

NAMDALSAVISA





Det viser testresultatene etter første test som skjer på dag 3 etter nærkontakt med smittet. De resterende 17 har testet negativt.

– Ingen av pasientene har testet positivt på første test, og det er vi glade for. De øvrige 17 ansatte som har testet negativt, får komme tilbake på jobb dersom test på dag 7 også er negativ, opplyser fungerende fagdirektør Hilde Pleym i en pressemelding.

Over 40 i karantene

Den ansatte som har testet positivt, har vært i hjemmekarantene siden tirsdag. Det ble kjent tirsdag at en St. Olav-ansatt hadde testet positivt på covid-19 etter å ha vært i et «grått» land. Sykehuset har tidligere innrømmet at vedkommende skulle vært i karantene, og har senere beklaget dette.

– Vedkommende som har testet positivt har ikke vært på jobb siden tirsdag. Det er derfor ikke fare for at denne kan ha smittet flere pasienter eller ansatte på sykehuset, og karantenetiltakene har virket etter hensikten – som er å bryte smittekjeden, sier Hilde Pleym.

I tillegg til de 18 ansatte og fem pasientene som ble satt i karantene etter at en ansatt ved St. Olavs hospitals avdeling på Østmarka fikk påvist korona, er 20 andre personer satt i karantene. Det har kommuneoverlege Tove Røsstad tidligere bekreftet til Nidaros.

Sykehuset opplyser at vedkommende som nå har testet positivt skal isoleres hjemme.

– Dersom vedkommende ikke har symptomer, betyr det at vedkommende må være hjemme i minst 8 døgn fra påvist smitte. Dersom vedkommende har symptomer, varer hjemmeisoleringen inntil tre døgn etter symptomfrihet, skriver de.