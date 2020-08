Fastklemt etter ulykke på E6 - en sendt med luftambulanse

I alt sju personer befant seg i to biler som kolliderte like ved Namsskogan familiepark ved 15-tida søndag ettermiddag. En tredje bil skal også ha vært involvert, men der er det ikke meldt om skadde. Et kjørefelt er ved 16.45 tida åpnet for trafikk