NAMDALSAVISA

STEINKJER: Stig Ove Dahlen Selnes, som har gjort et gledelig comeback etter flere års opphold, fikk opp 15.16 i sitt beste godkjente kast. Han hadde også et dødt kast som ble målt til 15.72 under hopp og kast-stevnet til Ogndal torsdag kveld.