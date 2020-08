To personer fastklemt etter ulykke på E6

NAMDALSAVISA

TRONES: Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke like ved Namsskogan familiepark på Trones.

– Nødetateter er akkrurat kommet til stedet, sier fungerende operasjonsleder Ole Petter Hollingen ved Trøndelag politidistrikt.

Han bekrefter at det er to biler involvert i ulykka.

– Det vi vet så langt er at to personer sitter fastklemt, en i hver bil. To personer til er skadet og ligger på bakken. Og akkurat nå prioriteres helsehjelp og å få frigjort de fastklemte, sier han.

Det er kalt ut helikopter som er på vei til ulykkesstedet.

– Kan du si noe om personene som er involvert.

– Ikke annet enn at det så langt tyder på at det var fire personer i den ene bilen og tre i den andre. Og ut fra foreløpige meldinger skal det også være barn involvert uten at vi har alder på disse, sier operasjonslederen.

Trafikken på E6 står i begge retninger ved Seterhaugen sør for parken og det må regnes med lange køer.

– Kan dere gi noen antydning om hvor lenge E6 vil være stengt?

– Det er altfor tidlig, men folk må regne med å vente en god stund. Når vi får kontroll på skadesituasjonen vil vi prioritere å rydde så vi kan få løst opp keøne, sier Hollingen.





Saken oppdateres