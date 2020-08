Får ønsket oppfylt, men har ei bønn til namdalingene

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: - Det er ikke ofte det er så mange gode utøvere til start i et stevne på Svenningmoen som det kommer til å være i medvindstevnet i år. Egentlig så får vi det stevnet vi alltid har ønsket oss, med mange gode seniorutøvere til start, sier stevneleder Ragnar Prestvik.

- Vi håper imidlertid at de unge NA-karusellutøverene forstår at dette stevnet like mye er for dem. For det er en NA-karusell, og derfor vil vi at det skal myldre av unge utøvere på Svenningmoen lørdag, samtidig som det er gode startfelt på seniorsiden, legger lederen for OIL friidrettsgruppe til.

Gode sprintere

En titt på startlista viser hvorfor Prestvik er entusiastisk med tanke på deltakelsen i seniorklassene. For både på dame- og herresiden er det en rekke gode utøvere, utøvere som presterer på meget godt nivå på nasjonalt plan.

For eksempel vil det på 100 meter for damer omtrent være et helt startfelt som løper på 12-tallet, med Marte Pettersen (Trondheim) som den på papiret sterkeste. Hun har 12,12 på 100 meteren i år, og er topp-6 i landet for senior.

- Det kom mange sprintere fra Trondheims-området og meldte seg på omtrent samtidig, så det er tydelig at dette er et stevne de har blinket seg ut, sier han.

Thale Leirfall Bremseth, Stjørdal FIK er også rask til beins, men har også hoppet over seks meter i lengde i år. I Overhalla deltar hun både på 100 meter og lengde.

Overhalla IL har selv to utøvere som er i norgestoppen i sine klasser. Fredrik Gerhardsen Øvereng er Norges nest raskeste 400 meterløper. Den distansen står ikke på programmet i Overhalla, men der blir det 200 meter etter ønske fra utøverne. Her møter han blant andre sambygding Jørgen Homstad, 18-åringen som er i toppen i sin klasse i sprint, samt Christian Mensah fra Trondheim. Sistnevnte er i samme treningsgruppe som Øvereng i Trondheim, og har 10,90 som årsbeste på 100 meter.

- Medvindstevnet kommer ei uke før junior-NM i Kristiansand, og derfor er det nok noen som ønsker å bruke stevnet som ei gjennomkjøring. Det er moro å få til et stevne med så gode utøvere, og det virker å være ei fin helg med tanke på å ha et sånt stevne, sier friidrettslederen.

Håper på 100

Mandag formiddag var oppunder 50 deltakere allerede påmeldt. Storparten tilhører imidlertid seniorklassene. Derfor har Prestvik ei viktig melding å komme med til de unge.

- Vi ønsker å ha en god NA-karusell i år selv om sesongen er spesiell. Medvindstevnet er en del av NA-karusellen, og vi har derfor ei klar oppfordring til unge utøvere om å melde seg på og bli med. Dette skal bli en fin innledning til høstsesongen, og vi kommer ikke til å stresse med tanke på å bli ferdig innen ei bestemt tid. Vi ønsker at både små og store skal få ei fin opplevelse på Svenningmoen lørdag.

I og med at så mange seniorutøvere er påmeldt, har Prestvik et håp om å nå 100 deltakere. Det kan imidlertid også by på noen utfordringer.

- Vi har smittevernbestemmelser for friidrett vi følger til punkt og prikke. Alle som kommer og ser på skal registrere seg. Vi har jo håp om at vi kan nå 100 utøvere, og mange av de unge kommer jo med trenere og foresatte. Når vi tillegg er 40 funksjonærer, kan det godt skje at vi når taket på 200 som kan være til stede. Men vi skal løse det om det blir så mange, sier han før han legger til:

- Det viktige er at de unge nå melder seg på. Fristen er torsdag, og normalt kommer mange påmeldinger helt inntil fristen. Vi håper de namdalske klubbene nå er på, sier Ragnar Prestvik.