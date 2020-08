Tur-orienteringsposter i Prestgårdsmarka utilgjengelig for 300 deltakerne

– Det er tatt for lite hensyn til brukerne

Namsos Orienteringsklubb fortviler over mangelfull varsling før stengingen av Prestgårdsmarka. Nå er klubbens tur-orienteringsposter i området utilgjengelige for over 300 deltakerne.