24-åring fant levningene i vannet: – Det var veldig fælt

NAMDALSAVISA

MALM: Unormal vannstand i innsjøen Holden i Malm nord for Steinkjer gjør at røtter og skjær som har vært skjult i en mannsalder nå kommer til syne. Sent lørdag kveld fikk politiet melding om at levningene etter en person var funnet i vannet.

Mannen som ringte inn mente personen kunne ha ligget lenge, noe som senere ble bekreftet av politiet.

Ifølge operasjonsleder Stig Roger Olsen dreier det seg trolig om år, heller enn måneder. Det sa han til NTB sent lørdag kveld.

Flere uoppklarte saker

– Det er sterke undervannsstrømmer i Holden. Laget med gjørme kan dekke en person fullstendig, sier Torkil Beistad.

Som førstebetjent ledet han søket i innsjøen sist en person ble meldt savnet i Holden.

Det var i 1998.

Trønder-Avisa er kjent med at det er flere uoppklarte forsvinningssaker ved «Hørdin», som innsjøen kalles på folkemunnene. De som fortsatt er savnet er en familiefar fra Malm som forsvant i 1998 og en rypejeger fra Trondheim som forsvant i 1981.

Etterforskningsleder Leif Gundersen forteller til Trønder-Avisa bekrefter at det etter all sannsynlighet er en mann som er funnet. Levningene hadde klær på kroppen, som til tross for forholdene ikke hadde blitt helt ødelagt.

– Vi mener at det er snakk om en voksen mann som er funnet, sier Gundersen.

Obduksjonen av levningene er nå ferdig. Den gir ikke svar på eksempelvis dødsårsak, fordi det har gått for lang tid, men det er hentet ut DNA som nå blir sendt videre for analyse.

– Det er opprettet en ID-sak på dette. Det er sendt sporbart materiale til Oslo, og dette skal analyseres opp mot DNA fra familiene i de to savnet-sakene fra området.

Gundersen forteller at politiet har vært i kontakt med familiene i begge de to savnet-sakene fra Holden. I 1998-saken hadde politiet elektroniske mapper og fikk kontakt med pårørende allerede lørdag kveld, mens de i den eldre saken ikke fant familien før mandag.

– Det krevde mye å finne igjen saken og få tak i familien i 1981-saken.

Værutsatt vann

– «Hørdin» er et regulert vann med store variasjoner på dybden. Det er skjær, holmer og dybder, sier Beistad som rakk å bli godt kjent med området, både over og under vann, gjennom sitt arbeid i politiet.

Innsjøen er oppdemmet og regulert som magasin for Brattingfoss kraftverk. Til Adressa bekrefter kommunikasjonsdirektør Inge Bartnes i NTE at det nå er unormalt lav vannstand i Holden på grunn av anleggsarbeid på dammen.

Beistad forteller at det er dypvannsrenner i vannet som vanligvis kan være opptil 60 til 70 meter på det dypeste. På grunn av at innsjøen vasker ut strender når den er på sitt høyeste, og i tillegg har tilløp fra bekker og elver, er sikten under vann tidvis veldig dårlig.

– Leteaksjonen i 1998 skapte et voldsomt engasjement i lokalbefolkningen. Flere hundretalls personer hjalp til, minnes den pensjonerte politimannen.

Beistad vet at Holden til tider kan være et skummelt sted å være ute med båt.

– «Hørdin» er et relativt stort vann, det ligger høyt og er derfor værutsatt. Risikoen for å bli overrumplet av været er stor, sier han.

Levningene som ble funnet sent lørdag kveld ble oppdaget i bukten Hodalsholet og politiet var nødt til å bruke båt for å komme frem til stedet.

Urovekkende oppdagelse

Sindre Feragen fra Malm (24) kan bekrefte at det var han som fant kroppen i innsjøen lørdag kveld. 24-åringen var på vei til hytta nære Hodalsholet i båt da han stoppet for å se nærmere på noe som fløt i vannet.

– Jeg trodde ikke det jeg så. Det er ikke noe jeg hadde forventet å komme over på vei til hytta, sier han til Trønder-Avisa.

Feragen beskriver hendelsen som ubehagelig og traumatisk. Han forteller at han hadde hørt om begge forsvinningssakene, men hadde aldri trodd at han skulle oppleve å treffe på noe slikt i området der han og familien har hytte.

Med hjelp av en hyttenabo fikk han fraktet levningene til land. Da var klokka blitt rundt halv ni lørdag kveld. Der ringte de politiet som ankom stedet nærmere én time og førti minutter senere. Selv om ventetiden ble lang, er han glad for politiet kom samme kveld.

– Vi var ikke sikre på om politiet kom til å tro oss. Det var bedre at de kom sent enn at de ventet til dagen etter. Det sto jo ikke om liv, forklarer Feragen.

24-åringen forteller at han badet nære funnstedet tidligere på dagen. Han sier han er glad for at han traff på levningene i båt og ikke da han var ute og svømte.

Selv om han følte seg rådløs først, forteller Feragen at han etter hvert handlet i noe som føltes som autopilot.

– Vi måtte finne en måte å berge kroppen inn til land. Vi kunne ikke la det ligge der, forklarer han.

– Man blir preget av dette, det er ikke akkurat hverdagskost. Det kommer litt reaksjoner etterpå. Det var veldig fælt, sier 24-åringen som bekrefter at han trenger litt tid for å bearbeide funnet han gjorde lørdag kveld.

Sindre Feragen sier at tankene hans nå går til de pårørende.

Skulle ønske han hadde sett nærmere selv

Hans far, Bjørn Kristian Feragen (45) sier at det var hans hytte som sønnen var på vei over vannet for å besøke.

Han forteller til Trønder-Avisa at han var selv på vei ned fra hytta på lørdag og krysset bukta litt utenfor hytta der personen senere ble funnet.

– Det er mye røtter som har kommet flytende i det siste og det ikke unormalt at det kommer opp. Det var noen røtter som jeg styrte båten unna, men ikke sjekket noe nærmere, sier Feragen.

Da faren kom til land møtte han sønnen som skulle ta båten tilbake til hytta. Siden kjørte han hjem.

På veien tilbake så Sindre Feragen nærmere på røttene faren hadde styrt unna bare kort tid tidligere. Det var da han fant levningene.

– Det er aldri noe artig å komme over noe sånt, sier Bjørn Kristian Feragen. Til tross for den urovekkende oppdagelsen sier faren det går fint med sønnen.

I ettertid skulle han ønske at han hadde sett nærmere på røttene selv.

Hjalp til

Hyttenaboen som hjalp Sindre Feragen med frakte kroppen inn til land var Hans Røsten (64) fra Malm. Han har også hytte nær Hodalsholet der levningene ble funnet.

Røsten hadde også flere ganger lagt merke til roten når han var ute med båten, men det var ikke før Sindre Feragen kom opp til hytta hans på lørdag kveld at han tenkte på at det kunne være noe annet.

– Han spurte meg om jeg hadde sett hva som lå i vannet. Jeg sa jeg bare hadde sett at det var en rar rot, forteller han.

Da han fulgte med til funnstedet kunne han se at det var en menneskekropp.

Med båt og tau hjalp 64-åringen den yngre hyttenaboen med å ta kroppen til kanten av vannet, der politiet senere møtte dem.

Hans Røsten tar hendelsen med fatning.

– Jeg gjør meg ikke noe med det. Det går greit, sier Røsten.

Bare én familie får svar

Tidligere politiførstebetjent Torkil Beistad forteller at det var trassig den gang de var nødt til å avbryte søket etter den savnede. Han mener det vil gjøre godt for de pårørende å vite at deres kjære omsider har blitt funnet.

Likevel tenker han spesielt på den familien som enda en gang vil bli sittende igjen med ubesvarte spørsmål.

– Det er bare én familie som kommer til å få en grav å gå til, avslutter den pensjonerte politimannen.