Danket ut gutta og vant drømmetur

NAMSOS: - Jeg tør nesten ikke fortelle hvor lite jeg trener, men det er ikke mye altså, sier hun og ler.

Og le hadde hun god grunn til å gjøre etter golfturneringa Belka Gold Nordic Open på Stiklestad søndag. For i konkurranse med 85 andre spillere gikk hun like godt til topps.

Der var førstepremien ei ukes opphold på et golfhotell i Trykia, med all inclusive.

- Det var litt av en premie ja. Jeg må betale flyturen selv, men resten er dekket. Dette blir bra det, sier hun.

Trener lite

Når du vinner ei golfturnering med oppunder 100 deltakere på en av Norges flotteste golfbaner, og der premien samtidig er av denne størrelsesorden, tror nok mange det ligger hundrevis av trening på en golfbane bak.

Slik er det ikke i dette tilfellet.

- Du må huske på at jeg er "høyhandikappet", og at det er årsaken til at jeg vinner her, sier hun nesten unnskyldende.

For i golf har man handikap-prinsipp, som gjør at spillere på ulike nivå kan konkurrere med hverandre. Spillere med høyere handikap kan bruke flere slag på en en runde enn de med lavt handikap, og likevel få samme eller bedre poengsum.

- Jeg har handikap 30. Jeg har vært nede på 26, men ikke bedre enn det.

- Men seieren søndag inspirerer til økt satsing?

- Nei, det tror jeg ikke. Jeg har jo barnebarn jeg vil følge opp, og så er det nå en gang slik at vi damer ikke blir like mye dedikert til sporten som noen av gutta, sier hun med et smil.

For hun er ikke mye å se på golfbanen.

- Nei, det blir ikke så mye. Det handler jo om prioritering, og jeg prioriterer ikke golf så mye, sier hun.

Hun kommer dog til å stille i flere turneringer.

- Ja, jeg skal være med i Volkswagen cup om et par uker. Ellers får vi se hva det blir til.

- Men turen til Tyrkia skal du delta på?

- Åja. Det er mulig å kjøpe seg med på turen , så jeg må vel få Kjetil å kjøpe seg med også, sier hun om samboeren Kjetil Vinje som i mange år har vært blant de fremste spillerne i distriktet. På Stiklestad ble han nummer sju.

- Han spilte veldig godt, så det var to fornøyde spillere på turen heim, sier hun.

Det var mange namdalinger med i turneringa, og Tor Lian fra Namsos tok fjerdeplassen, mens Sivert Galguften, Karl Erik Olsen og Arild Opdal fulgte på rad og rekke fra 11. til 13. plass.

Siri Aune på topp hadde 61 poeng, altså 10 under par. Hun vant med ett poeng på Jan Einar Asp, mens Helge Skjervø (64 poeng) fulgte på de neste plassene. Begge de to sistnevnte spiller for Stiklestad Golfklubb.