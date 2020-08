Hybridkonserter og debut for nytt, lokalt band

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: – Vi ønsker at folket skal få oppleve et slikt arrangement, selv om koronasituasjonen gjør det litt utfordrende. Så enkelt er det egentlig, forteller leder i arrangørkomiteen, Åke Rønningen, som er i full gang med å gjøre klart for helgas aktiviteter på Kolvereid torg.