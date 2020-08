Spent på «koronasprint»

NAMDALSAVISA

SANDNES: – Dette blir jo noe helt nytt. Jeg vet rett og slett ikke hvordan det blir, og hva jeg kan forvente. Men dette gjelder jo for alle som skal delta, sier Grong-kvinnen.

«Koronasprint»

Ikke siden først på mars har hun konkurrert. Fredag kveld stiller hun til start i sprint under Blinkfestivalen i Sandnes. Det blir en helt annerledes sprint i forhold til hva Stenseth og publikum er vant til.

På grunn av koronarestriksjonene skal det ikke gås i felt, og det er satt store begrensninger for hvem som får delta. Bare 16 kvinner (og menn) er invitert til å delta på sprinten, og prologen utgår av en grunn.

Det skal gås åttedelsfinale, kvartfinale, semifinale før de to beste møtes i finale.

Det er to og to utøvere som konkurrerer mot hverandre, i delte baner i heatene.

– Hvordan det taktiske blir er vanskelig å si. Jeg ser dog for meg at det blir mye fart her, for løypa er jo heller ikke så lang, sier hun om sprinten som går i fri teknikk og der løypa er på vel en kilometer.

Selv om det er konkurranse ser hun i første rekke på dette som trening.

– Det er jo ei veldig fin treningsøkt, og du får sjelden så god trening som når det er konkurranse. Det blir litt spesielt når man får startnummer på brystet. Da vekkes jo konkurranseinstinktet, sier hun og ler.

Forrige gang deltakerne møttes i rulleskisprint var i Toppidrettsveka på Aure for ett år siden. Den gang gikk Grong-løperen til topps.

Under Blinkfestivalen skal det også konkurreres «Lysebotn Opp» torsdag kveld og et rulleskirenn over 10 km i Sandnes sentrum lørdag. Begge konkurransene gjennomføres som intervallstart. Torsdagens renn står Ane over.

– Vi er jo her på samling, og konkurransene er en del av samlinga, sier hun.

Første samling

Stenseth kan se tilbake på fem gode treningsmåneder siden koronaen stoppet det meste av idrett. Nå gleder hun seg over å være tilbake på samling med de andre jentene på laget.

– Dette er første fellessamling, og det var kjempeartig å møte igjen alle jentene. Noen av dem har jeg jo ikke sett på snart et halvt år, forteller hun.