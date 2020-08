Dekkene i Tavlåa ble fjernet før helga

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Dekkene ble tatt opp allerede fredag 31. juli, og er levert til godkjent mottak, opplyser kommunalsjef Roger Johansen.

Han forstår de mange reaksjonene som har kommet, men er ikke veldig bekymret for forurensing av drikkekvannskilden som følge av forsøket med bildekk som bølgebryter.

Naboer ved Tavlåa reagerer på urovekkende syn Hundrevis av bildekk flyter i drikkevannet til namsosingene Ved Tavlåa vannverk i Namsos har de i minst to år brukt gamle bildekk som bølgedempere. Dette skal være gjort av praktiske årsaker, men ingen har undersøkt grundig om det faktisk er skadelig eller ikke.

– Jeg skal innrømme at det ser selvsagt ikke bra ut med bildekk i vannet, og jeg skjønner at folk reagerer, derfor har vi avsluttet forsøket med umiddelbar virkning, sier han.

– Hvem tok den avgjørelsen?

– Det var meg, i samråd med dem som jobber med vann og vannbehandling, sier han.

Til dem som er bekymret for om miljøgifter kan ha kommet inn i drikkevannet, sier kommunalsjefen at de mener sjansen for det er liten.

– Jeg ser det som svært lite sannsynlig at det dukker opp noe uventet i prøveresultatene. Selve vanninntaket, altså der vannet går inn i røret og ned til renseanlegget, ligger på omkring 30 meters dyp, og inntaket er plassert oppstrøms for der bølgebryterne var plassert, sier han.

Miljødirektoratet og Mattilsynet blir varslet Har sendt bekymringsmelding om drikkevannet Kommunens bruk av bildekk som bølgedempere ved Tavlåa Vannverk opprører flere. Nå har Naturvernforbundet i Trøndelag sendt inn en bekymringsmelding til Miljødirektoratet og Mattilsynet.

Det er også tatt nye prøver av drikkevannet som skal analyseres for miljøgifter som blant annet mikroplast og tungmetaller.

– Vi har bedt om en utvidet analyse i tillegg til den vanlige analysen vi gjør etter oppsatte rutiner. Svaret på de prøvene regner jeg med vi har i slutten av neste uke, opplyser Johansen.

Kommununalsjefen sier at det vil bli kjørt en ny utvidet analyse om tre ukers tid.

– Bare for å være på den sikre siden har vi bedt om en tilsvarende analyse mot slutten av måneden, sier Johansen.

– Bølgebryterforsøket fikk en brå avslutning, hva betyr det?

– Det gjør at vi må få på plass en permanent løsning. Uten bildekk. Forsøket har teknisk sett vist seg å fungere bra og har redusert faren for ising og slush nedover i dammen ved at ved å bremse strømmen har det dannet seg en ishinne og det er den effekten vi har vært ute etter, sier kommunalsjefen.

– Når er en permanent og miljøvennlig løsning på plass?

– I løpet av høsten. Om vi gjør det selv eller sender jobben på anbud avhenger litt av hvilken løsning vi ender opp med, sier Johansen.