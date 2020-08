Møtte på bjørn med død rev

NAMDALSAVISA

Det var søndag 26. juli hendelsen skjedde.

Australieren Ibby Okinyi som går Oslo-Nordkapp med handlevogn, hadde nettopp hatt et firedagers opphold i Snåsa. Videre på ferden mot Grong møtte han plutselig på et stort dyr med et bytte i munnen.

– Jeg var omtrent tretti meter unna dyret, da jeg så det gå rundt med bytte. Jeg så det var stort, men jeg skjønte ikke hvilke dyr det var til å begynne med, så jeg var heller ikke særlig redd.

Mens han sto og observerte den store skapningen kom en bil kjørende forbi. I det dyret hørte motorduren kastet det fra seg byttet og satte av sted.





Må være bjørn

Okinyi forteller at han ikke forsto hvor stort dyret faktisk var før han kom bort til byttet.

– Jeg innså at byttet måtte være en slags rev, og det var ikke før da jeg innså dimensjonen på dyrt jeg møtte på.

Folk han har snakket med i ettertid om hendelsen, er sikre på at det må ha vært en bjørn han møtte på. Bildet av kadaveret tyder på det samme.

Ibby går fra Oslo til Nordkapp med handlevogn fra Rema Ibby Okinyi fra Australia startet på en lang gåtur fra Oslo den 3. april i år med kurs for Nordkapp. Istedenfor ryggsekk, bruker han ei handlevogn fra Rema.

Ikke langt fra sivilisasjonen

Hendelsen skjedde ifølge Okinyi bare 6 kilometer fra Heia Gjestegård. To til tre kilometer tidligere hadde turgåeren gått forbi et bebodd hus.

– Den var ikke langt fra sivilisasjonen