STEINKJER: – Ole Jørgen har alle forutsetninger for å ta det siste steget opp i den ypperste eliten, mener treneren som kjenner libyggen bedre enn de fleste.

For da han ble trener for regionlaget i 2015 fikk Ole Jørgen plass på laget. Siden har han vært Ole Jørgens trener.

Tross flere gode løp i alle sesonger har det store gjennombruddet latt vente på seg, uten at Skrødal har mistet trua på at eleven en dag vil slå til.

– Sist vinter viste han ofte hva som bor i han. En seier i norgescupen og 0,8 sekund bak enda en seier viser kvaliteten. Jeg skulle dog gjerne sett at han hadde grepet sjansen enda mer da han fikk den i verdenscupen, sier treneren.

Landslagets fordeler

For Skrødal vet utmerket godt at nåløyet er syltrangt for de nest beste for å få sjansen til å gå verdenscup. Ole Jørgen fikk to muligheter, og begge ganger ble det poeng – under verdenscup på Lillehammer (19. plass) og Holmenkollen (26. plass).

– Men 19. plass holder ikke, når det er så mange nordmenn foran. Men så har vi jo det med at han måtte starte langt bak i rekka på Lillehammer (fellesstart skiatlon) og alt det med at det koster å gå seg fram i rekkene. Det er ikke lett å få plass i verdenscupen når du ikke er på landslag, sier treneren som flere ganger har kritisert at landslagsløperne får fordeler ved uttak.

– Først får de klippekort før jul, og gjennom det kvalifiserer de seg til verdenscupen også etter jul. Hvordan skal Ole Jørgen & co da slippe til? sier han tydelig engasjert, mens han sitter i solskinnet på Steinkjer skistadion og har sett sitt lag gjennomføre den første hardøkta på samlinga som startet tirsdag og varer til søndag.

Han tok opp det samme i klare ordelag i vinter, men har ikke tro på at det endres av den grunn.

– Nei, det har jeg lita tro på, sier han.

– Hvordan skal Ole Jørgen da få sjansen?

– Går han fort nok i norgescup og NM, så vil sjansen komme. Og da er det viktig at han griper den, med en gang, sier han.

For Skrødal er trygg på at 25-åringen fra Lierne har forutsetninger for å kjempe med de beste i verden.

– Selv om han ikke er blant de raskeste, og derfor ikke vil hevde seg i sprint, har han en utholdenhet som matcher alle. Da han trente med landslagsløperne på barmark opp Vassfjellet i fjor, var han i front. Han skal bli enda sterkere nå.

Bremser formen

Det gikk gjetord om hvor sterk Bruvoll var på barmark i fjor. Nå har Skrødal og Bruvoll lagt en plan for hvordan han skal ta med seg denne styrken inn i det som teller; vintersesongen.

– Vi bremser han litt på hardøktene, og opprettholder stor mengde nå på sommeren. I juli passerte han 100 timer, sier Skrødal.

Hovedpersonen selv er trygg på at opplegget som er lagt er det beste for hans del.

– Det er riktig å si at jeg trener mer kontrollert på hardøktene, men det er ikke blitt færre av dem. Totalen skal bli bra den, sier Bruvoll selv.

Under formiddagsøkta på Steinkjer onsdag gikk løperne en times hardøkt, der det skulle være progressiv fart, fra såkalt terskeltrening til godt trøkk på slutten. Og da Bruvoll tråkket til i den siste bakken, slapp resten av laget. Bruvoll snudde seg og konstaterte at resten av gruppa var distansert.

– Det er klart det gir en god følelse. Selv om man ikke skal legge all verden i det som skjer på rulleski, er det jo godt å kjenne at formen ikke er så verst da, sier han med et smil.

Han får virkelig teste formen om 14 dager, da deltakelse i Toppidrettsveka venter. Det gleder han seg til.

– Selv om det er sommer og jeg ikke kommer til å slippe opp på treninga for å få en toppform, så har jeg trua på at det skal gå bra der. Det blir moro å prøve seg mot landslaget igjen, sier han.