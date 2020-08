Deltakelse i Klompen Opp gir pengedryss til laget ditt

NAMDALSAVISA

NAMSOS: - Startkontingenten går direkte tilbake til laget du representerer. Det trenger ikke være idrettslag, det kan like gjerne være sjakklubben eller sanitetsforeninga. Det viktige er at du tar ei økt for laget ditt, sier Amund Lein.

Han er daglig leder i Namsos Næringsforening, som årlig arrangerer Namsosmartnan.

Årets martnan blir av en helt annen karakter. Det samme blir motbakkeløpet Klompen Opp som de tre foregående årene har vært et populært innslag i martnan med 500-600 deltakere til start.

Hvert år har det vært trekning av gavekort til noen få deltakere i dette løpet. I år blir både løpet og premieringa en helt annen.

- Som så mange andre arrangement ble også vi rammet av Covid-19. Da hadde vi to alternativer. Enten å avlyse eller å tenke nytt. Jeg tok kontakt med hovedsamarbeidspartnerne våre for å diskutere dette med dem. Nå er ingen av oss spesielt glade i å avlyse, så da var jo svaret ganske greit, sier han og kikker bort på kommunikasjonssjef Trond Gunnar Skillingstad i Statskog og banksjef Ole Anders Olsen i Sparebank1 Midt-Norge.

Derfor blir det Klompen Opp også i år - og da på følgende måte:

* Deltakerne kan ta turen opp til Klompen fra mandag til lørdag i kommende uke.

* Deltakerne melder seg på ved å møte på Nava Sport i Namsos sentrum, der de kan kjøpe seg startbillett. Her skriver de sitt navn og laget de ønsker skal få kontingenten på 50 kroner som de har betalt. Denne lappen legger de så i ei urne som står i paviljongen på Klompen.

- Deltakerne kan kjøpe hvor mange billetter de vil, og de kan selvsagt også gå hvor mange ganger de ønsker. Og alle pengene går uavkortet tilbake til laget man har skrevet på startbilletten, sier Lein.

Sponsorpenger fordeles

Det er imidlertid ikke bare fra startkontingenten lag og og foreninger får tilskudd til klubbassa etter Klompen Opp.

- Statskog og Sparebank1 Midt-Norge gir til sammen 30.000 kroner, og disse fordeles prosentvis til lagene alt etter hvor mange deltakere et lag har med. Er det for eksempel 10 prosent av deltakerne som har krysset av for håndballklubben, så går 10 prosent av disse pengene til dem, sier Trond Gunnar Skillingstad.

Både han, Olsen og Lein understreker at dette er en modell som de mener er perfekt i et år der lag og foreninger har tapt penger på grunn av Covid-19.

- Vi vet at mange lag mister veldig gode inntekter som følge av at det ikke blir martna i år. Noen har tatt oppgaver for martnan, mens andre har hatt boder. Nå faller disse inntektene bort, og derfor er det fint å gjøre noe som går direkte tilbake til klubbene, sier Lein.

- Alle vi tre er jo opptatt av samfunnsansvar, og vi vet hvor viktig for eksempel tilbudet som idrettslagene gir er for folket. Derfor synes vi det er bra at arrangementet i år har lagsfokus, sier banksjef Ole Anders Olsen.

- Dette blir jo i inntekter lagene får i stedet for alle vaflene som ikke ble solgt, billedlegger Skillingstad.

Trioen er spent på hvilken oppslutning løpet får, men Olsen medgir at han har en drøm.

- Tenk om 2.000 deltakere hadde deltatt. Da ville idretten fått 100.000 kroner bare i startpenger. I tillegg kommer sponsorpengene til fordeling, sier han.

Oppturpoeng og premier

Det er ikke bare lagspenger som skal deles ut for deltakelse. Her vil det også bli mange poeng å få. For Træn lokker med 250 Opptur-poeng for deltakelse.

- Jeg vil tro mange Opptur-deltakere synes dette er ganske så lettjente poeng. For du skal gå noen turer på andre fjell for å få like mange poeng som du får her, sier daglig leder for Træn, Kine Mare Nordlund.

Opptur-poengene er selvsagt personlige, og noen av deltakerne kan også vente seg personlige premier etter innsatsen.

- Det er noen utrolig flotte premier som sponsorene har satt opp som blir trukket ut blant alle som deltar. Så jo, det er god grunn til å delta, sier Amund Lein.

Som også har en ekstra premie i potten til en av deltakerne.

- Når du er på toppen så må du ta en selfie av deg selv med Namsos i bakgrunnen. Merk denne med #Namsos på Instagram. En av dem som gjør det vil få en skikkelig overraskelse, sier Lein med et smil.

Og arrangørene understreker en ting:

- Dette er ikke bare for namsosinger. Alle kan være med, men lagene som skal få penger må være fra Namdalen. Selv om du holder med Rosenborg Ballklubb, så vil ikke de få penger fra denne potten.