Mener sikkerheten til bussjåførene er for dårlig – ber politikerne om å komme på banen

STEINKJER: Grande arbeider som bussjåfør i Steinkjer, i tillegg til å være hovedtillitsvalgt for Yrkestrafikkforbundet avdeling 17. Sammen med flere andre tillitsvalgte fra ulike busselskaper i Trøndelag, har han undertegnet et åpent brev til fylkespolitikerne, som blir bedt om å sikre økt sikkerhet for sjåførene i rutebussene.