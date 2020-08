Nye datoer for utsatte konserter

NAMDALSAVISA

I vår skulle det egentlig vært flere konserter på Barrique vinbar i Namsos, men på grunn koronaviruset ble disse avlyst.

Nå er ny dato klar for to av konsertene.

Først ut er artisten Johan Berggren, som har fått mange gode anmeldelser for sin ferskeste plate «Lilyhamericana» – som er spilt inn i på en øde gård Tennessee. Som tittelen indikerer befinner Berggren seg i country- og amerikana-sjangeren.

I tillegg til denne konserten kommer også det svenskbaserte bandet We Float 27. oktober. De har gjort seg bemerket i jazzverden de siste årene, og vant for to år siden Sveriges Radios jazzpris for «Årets gruppe».

Bandets musikk beskrives som drømmeliknende og melodisk – progressiv pop i møte med jazz, improvisasjon og kunstmusikk.