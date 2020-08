NAMDALSAVISA

GARSTAD: På Facebook-gruppen Godt valg! var det fredag morgen flere kritiske kommentarer til manglende informasjon om vegstenging mellom Horseng og Garstad. Noen skrev at de ikke rakk jobb på grunn av at vegen var stengt, og flere pekte på at Nærøysund kommune burde ha informert om det pågående vegarbeidet.