Gratulerer Namsos kommune!

Er mildt sagt overrasket over at en gjeng med folkevalgte kan bli enige om at det skal etableres et avfallssorteringsanlegg på Spillum. Vet de egentlig hva de gjør? Det kommer til å bli problemer med fugler, støy, lukt osv. Har sett mange «lukkede anlegg» som liksom skal fjerne disse problemene, men det funker ikke. Regner med at Bilsenteret AS, Høylandet Auto AS, Biltema og Namsos Fritid AS kommer til å bli særdeles misfornøyde naboer.

En kjøpesum på NOK 40 millioner for 40.000 m2 er også hinsides kostbart. På Skage Industriområde ville det samme arealet med ferdig opparbeidet industritomt ha kostet cirka NOK 10 millioner.

Noen bruker argumentet om at kaia er nærme. Min spådom er at lastebilene sørover kommer til å gå i hopetall også fra Spillum. Båtfrakt krever store lagringsarealer. Disse haugene blir det første som møter tilreisende til BYEN VI BOR I.

Dette skal altså vi forbrukerne betale ekstra for. Jeg håper flere enn meg ser galskapen i Namsos kommunes iver etter å kapre noen få arbeidsplasser fra Overhalla kommune.

Jeg er overbevist om at vi om 20 år kommer til å tenke: Hvordan kunne noen være så korttenkte at de la et søppelanlegg midt i sentrum? Dette er feil, dumt og totalt meningsløs bruk av sentrumsareal.

Kjære Arnhild. Dette bør du slippe å bli husket for.