Har kjøpt tomt for gjenvinning

NAMSOS: I siste kommunestyre før sommerferien vedtok Namsos kommunestyre å kjøpe selskapet Miljøtomta AS på Spillumstranda industriområde. Aktiva i selskapet er ei tomt på drøyt 39 dekar.

Ifølge kommunestyrets vedtak skulle kjøpet gjennomføres innafor ei ramme på 40,5 millioner kroner. Overtakelsen av Miljøtomta AS er ifølge kommunalsjef Roger Johansen gjennomført i løpet av sommeren.

– Det viktigste for Namsos kommune er at vi nå kan legge til rette for etablering for MNA på Spillum i tråd med vedtaket i representantskapet, sier Johansen.

Tilbake i november 2018 vedtok representantskapet i MNA (ordførerne i eierkommunene) at MNAs mottaks- og gjenvinningsanlegg skulle flyttes fra Stormyra i Overhalla til Spillum i Namsos.

Det er fortsatt ikke avklart om MNA ønsker å eie eller å leie tomta.

– Hva gjenstår?

– Vi er fortsatt i forhandlinger med MNA for å få på plass en avtale, og jeg antar at vi kommer til enighet i løpet av de nærmeste ukene, sier kommunalsjefen.