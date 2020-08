Ingrid Eline (18) setter resten av Norge på plass

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: For med resultatet 348 troner 18-åringen fra Skage alene på topp når "Landsskytterstevnet" nærmer seg slutten.

- Det var både overraskende og kjempeartig å få det til på denne måten. Så bra har jeg aldri skutt, sier hun tydelig strålende fornøyd etter sin flotte serie.

God erstatning

Covid-19 stoppet gjennomføringa av årets Landsskytterstevne (LS). Men selv om årets happening utgår, får skytterne over det ganske land likevel sjansen til å konkurrere mot hverandre.

For alle skytterlag blir oppfordret til å arrangere såkalt "Hjemme-LS" og rapportere inn resultatene til Det frivillige skyttervesen (DFS), som har laget en egen LS-konkurranse.

Skytinga må foregå mellom 1.-11. august, altså i samme tidsrom som LS bruker å bli arrangert, og over like mange dager som et LS er. Fredag formiddag er det ingen som kan matche Aas resultat i klassen eldre junior. Nestemann på lista har 346.

- Det er ikke fritt for at jeg ofte går inn og sjekker hvordan det ligger an. Jeg har vel vært inne 10 ganger på en dag på det meste, sier hun og ler.

Hun vet utmerket godt at 348 er et resultat som skal bli veldig vanskelig å straffe. For i klassen eldre junior, der Aas skyter, gjennomføres seniorprogram på 100 meter. Dette for at skytterne skal få en myk overgang til seniorklassen og 200 meter når de når senioralder.

På grunn av Covid-19 har det vært få stevner for Nordre Skage-skytteren. Og resultatforbedringa fra det første til dette stevnet har mildt sagt vært stor.

- Jeg hadde vel 333 på åpningsstevnet, så det har gått ganske så bratt oppover, smiler hun.

Hun synes "Hjemme-LS" er en god erstatning når det ikke ble ordinært Landsskytterstevne.

- Åja, og så var det så artig å få til et resultat i et stevne som teller, og ikke bare på trening , liksom, sier hun.

Hun lurer selv på om forklaringa på at hun lyktes så godt akkurat denne kvelden er denne:

- Jeg hadde glemt igjen skuddveska mi hjemme, og da jeg oppdaget det før jeg skulle skyte ble jeg kjempestresset. Kanskje tok det av stresset man automatisk får når man skal skyte, så jeg ble roligere når det ordnet seg.

- Så neste gang må du finne på noe som stresser deg opp før du kommer til skytinga?

- Ja, kanskje det er vegen å gå. Jeg får tenke litt på den ideen, sier hun og ler.





Får ny sjanse

Om hun skulle stå igjen som vinner av klassen når vi skriver 11. august, vanker det ikke de store premier, som det gjør på et LS.

- Det viktigste er jo ikke premien, men følelsen av å ha skutt så bra.

Og også sett i et Landsskytterstevne-perspektiv, er det grunn til å heve øyebrynene over hennes resultat.

For hun hadde 249 på sine 25 første skudd. Under kvalifiseringa under LS i fjor, hadde lederen av klassen eldre junior 245 poeng. Altså et hav bak Aas resultat.

- Jeg skulle gjerne sett at det hadde vært Landsskytterstevne på vanlig måte også i år.

Men hun kan glede seg over at hun får sjansen igjen neste år, om Covid-19 skulle slippe taket på Norge.

- På grunn av koronaen blir det samme klasseinndeling også på LS i 2021 som det skulle vært i år. Så det er et bra mål å sikte mot, sier Ingrid Eline Aas.

PS: Det var flere unge jenter som skjøt godt i stevnet i Overhalla. For Aas sin lagvenninne, Elise Solum Bakken skjøt 347 i juniorklassen. Det holder dog ikke til plassering helt i toppen i denne klassen.