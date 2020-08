Menn som skriver sin egen energihistorie

NAMDALSAVISA

Herrene Diesen og Sivertsen forsøker å skrive om historien for å fortelle en feilaktig historie om nåtiden. Det er sjelden vellykket.

Det er selvsagt ikke riktig at vindkraften «krever like mye areal som gamle Vestfold fylke». All norsk vindkraftutbygging til dags dato har et samlet beslaglagt areal som tilsvarer Gardermoen lufthavn.

Og nei, vindkraft er ikke den «desidert største nedbyggingen av norsk natur». Den største utbyggingen av naturen er hyttebyene våre. De summerer seg til mange ganger det arealet norsk vindkraft krever. Det er ikke uklart, det er ikke et diskusjonstema. Tallene ligger åpent tilgjengelig på NVE sine nettsider.

Så må historiefortellingen være riktig, selv i kampen mot vindmøller: Glemt er hvordan hele dalfører ble lagt under vann, hvordan ørret- og laksestammer nærmest ble utradert på jakt etter elektrisk kraft. Glemt er hvordan Diesen og Sivertsen selv, gjennom sine virker i Olje- og Energidepartementet og NVE var en del av det de selv omtaler som en «skandaløs arealdisponering», og «dumsnillhet». Diesen og Sivertsen satt selv sentralt plassert da vi foretok den viktige, men også svært kontroversielle utbyggingen av vannkraften på 70- og 80-tallet. Som pensjonerte kraftveteraner er de ute og radbrekker innsatsen til sine etterfølgere i forvaltningen, og mistenkeliggjør deres motiver. Det må være tidenes erindringsforskyvning.

Kraftutbygging engasjerer og er omstridt. Kraftutbygging medfører store inngrep, og utbyggingen har konsekvenser. Men når Diesen og Sivertsen, som åpenbart vet bedre, forsøker å fremstille det som at «EU krevde at vi økte fornybarandelen» nærmest uten grunn, da er det på tide med en liten pustepause. Vi bygger vindkraft fordi norsk vindkraft er Europas billigste nye kraftproduksjon. Fordi vårt felles klima er helt avhengig av en omstilling fra fossilt, til fornybart. Og fordi vi vil fortsette å gi industrien vår gode nok levevilkår til at den ikke bare består, men kan utvikle seg. Og bare så vi har det på det rene: Norsk vannkraft har mottatt betydelig mer i subsidier gjennom elsertifikatmarkedet enn hva vindkraften har – på tross av at vi bygger betydelig mer vind enn vann. (Kilde: https://www.faktisk.no/artikler/YAb/viral-vindkraft-video-er-full-av-feil)

Det er lov å mene at alt var bedre før. Men å forsøke å skrive om historien til å passe sitt eget verdensbilde, det går bare ikke.