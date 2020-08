Rådgivere har millionlønn

NAMDALSAVISA

STJØRDAL: Konsernet Helse Midt-Norge eier og driver ni sykehus i Trøndelag og Møre og Romsdal, og har om lag 100 ansatte fordelt på fire helseforetak og en rekke mindre enheter.

Fordelt over to etasjer i et næringsbygg på Tangen i Stjørdal sitter toppene i det midtnorske helsehierarkiet – med administrerende direktør Stig A. Slørdahl helt øverst.

Enkelt sagt er helsetoppene i Stjørdal ansvarlige for at den årlige helsekronene fra storting og departement blir brukt så fornuftig som mulig på det enkelte sykehuset – på oppdrag fra helseministeren.

Store lønnsforskjeller

Trønder-Avisa har bedt om innsyn i gjeldende årslønn for samtlige ansatte ved hovedkontoret i det regionale helseforetaket, Helse Midt-Norge (HMN).

Opplysningene viser at de 90 ansatte i Stjørdal – inkludert ledergruppa – har en gjennomsnittlig årslønn på 851.444 kroner.

Hvis man holder ledergruppa utenfor – er snittlønna i «rådgiversjiktet» 810.000 kroner, for de 83 ansatte vi har fått lønnsopplysninger for. Men det er store interne forskjeller, avhengig av hvilket fagfelt du jobber på.

De 24 ansatte i Driftssenter for logistikk og økonomi tjente i snitt 695.000 – og var med det den mest beskjedne lønnsgrupperinga.

De sju ansatte i eierstyringsavdelinga tjente i snitt 1.146.000. Avdelinga omfatter helt ordinære stillinger i helsebyråkratiet som seniorrådgivere og fagrådgivere.

De puster topplederne i nakken, selv om sjefene i utgangspunktet har lønninger på et helt annet nivå. De tjener i snitt 1,5 millioner kroner i året – andre godtgjørelser holdt utenfor.

Administrerende direktør Stig Slørdahl hadde en grunnlønn som bikket to millioner kroner i fjor, men tjente 2,5 millioner hvis man tar med alle godtgjørelser.

Dobling av ansatte

2002: Staten overtar sykehusene og dermed ansvaret for drift av spesialisthelsetjenestene i Norge. 32 år med fylkeskommunalt eierskap er over. Nasjonalt fikk 100.000 ansatte ved 350 institusjoner ny arbeidsgiver i de nye helseforetakene.

I Stjørdal var 32 ansatte på plass i hovedkontoret på Tangen. En av de første grepene som ble tatt var å samle IT-ressursene i en felles regional enhet, Helse Midt-Norge IT (HEMIT). 100 ansatte ble sluset inn fra de enkelte foretakene. 17 år senere er denne avdelinga vokst til 384. Bare det siste året (fra 2018 til 2019) har antall ansatte vokst med 33.

En oversikt fra Helse Midt-Norge i mars viser at antall ansatte i administrasjonen har økt fra 32 i 2002 til 65 nå – en økning på 49 prosent.

En forklaring på veksten de tre-fire siste årene er etableringa et eget driftssenter for lønn og logistikktjenester – og et prosjekt for ny pasientjournal-løsning for sykehus og kommuner i Midt-Norge.

Informasjonsdirektør Tor Harald Haukås hevder at antall ansatte i administrasjonen i det regionale helseforetaket (RHF)i realiteten ikke har økt siden 2014.

– I den grad det er opprettet nye stillinger har det i stor grad vært knyttet til at vi har fått nye krav og nye oppgaver å løse. De siste to årene har vi også ivaretatt nasjonale oppgaver knyttet til ledelse av Beslutningsforum for Nye Metoder samt sekretariat for felles nasjonalt direktørmøte for RHF-et. Begge deler utgjør en ikke ubetydelig arbeidsinnsats, sier Haukås.

Naturlig med ulikhet

Haukås sier videre at Helse Midt-Norge har hatt en bevisst satsing på IKT og standardisering og det er særlig på dette området de er styrket når det gjelder kompetanse og mannskap. For å sikre god styring og oppfølging av dette området er det de siste årene også skjedd en styrking av eieravdelinga i RHF’et.

Det er denne avdelinga som har høyeste gjennomsnittslønn i konsulentsjiktet med drøye 1,1 millioner kroner.

Spørsmålet er hvorfor det er så stort forskjell på lønnsnivået i «konsulentsjiktet» avdelinger imellom ved hovedkontoret i Stjørdal. Ut fra lønnsopplysningene avisa har fått, tjener rådgiverne i eieravdelinga nesten en halv million i snitt mer enn økonomifolka i driftssenteret.

Slik svarer HMN

– Forskjell i lønn handler naturlig nok om ulik erfaring, kompetanse, oppgaver og ansvar. Slik er det hos oss og slik er det andre steder i arbeidslivet.

– Eieravdelingas ansatte har sentrale oppgaver når det gjelder blant annet utvikling og bruk av informasjonsteknologi, nasjonalt samarbeid, bygg- og eiendomsutvikling og oppfølging av helseforetakene. Det er vesentlig forskjellige oppgaver sammenliknet med et driftssenter for foretaksgruppa som ivaretar økonomi, innkjøp og logistikk, sier kommunikasjonsdirektør Haukås.

– Har est ut

Sigmund Eidem (65) er fagforeningsveteran i særklasse i de fire helseforetakene i Helse Midt-Norge og har vært både konserntillitsvalgt og foretakstillitsvalgt i Fagforbundet ved St. Olavs hospital i 25 år.

Han mener at det er ansatt altfor mange rådgivere og økonomer til å se de andre foretakene i kortene.

– Det har vokst ut over alle proporsjoner siden staten overtok sykehusene fra fylkeskommunene i 2002, og det er den til enhver tid sittende statsråds ansvar. I fjor var det et tresifret antall punkter i oppdragsdokumentet fra statsråd Bent Høie. Det er ikke rart det genererer byråkrati. Altfor mye er bygd på kontroll, og for lite på tillit. Men det er grunn til å tro at det generelle lønnsnivået i andre helseforetak enn Helse Midt-Norge er høyere.

NRK fikk i 2018 innsyn i lønna til ledergruppene ved alle helseforetakene i Norges største helseregion, Helse Sør-Øst. Tallene viste at 133 av de i alt 141 lederne har en årslønn på over en million kroner. Gjennomsnittslønna ligger på i overkant av 1,3 millioner kroner.

HMN-sjef Stig Slørdahl var den av de fire lederne i de regionale foretakene som hadde lavest grunnlønn, den gang med 1,940.000 kroner.

– Ikke lønnsledende

Helseminister Bent Høie forsvarte den gang høye lederlønninger i helseforetakene med at mange av lederne rekrutteres blant sykehusleger med høy lønn.

I 2015 kom det nye retningslinjer for lønn og andre godtgjørelser til ledende ansatte i foretak og selskaper hvor staten er medeier. Helseministeren presiserte den gangen at disse også gjelder for sykehusene. Hovedprinsippet er at lønningene skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende. Det skal dessuten legges vekt på moderasjon.

– Sykehusene skal følge statens retningslinjer, og det oppfatter jeg at de gjør i de nye avtalene som inngås, uttalte Høie til NRK den gang.