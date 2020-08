NAMDALSAVISA

OVERHALLA: På forhånd var det stilt høye forventninger til at Medvindstevnet, som også inngår i NA-karusellen, kunne bli et resultatmessig godt stevne. For på startslistene var det en rekke utøvere som er i norsktoppen i sine øvelser, ikke minst norgesrekordholderen i lengde, Ingar Kiplesund, som i Overhalla stilte på 100 meter.