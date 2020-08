Ina er i sjefsstolen for første gang

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Hun er riktignok helt fersk i jobben, men årets prosjektleder for Namsosmartnan har full kontroll.

– Dette er ditt første år som martnasgeneral. Hvordan har det gått?

– Det har vært spennende. Det som har vært greit, er at denne korona-situasjonen tvinger oss til å tenke annerledes. Kanskje vi kan skape nye tradisjoner og gjøre ting vi ikke har prøvd på før, forteller Dahl.

– Hvordan har den siste tida vært?

– Ting har begynt å falle på plass. Alle arrangementer er i boks, og alle avtaler med tivoliet er ordnet, forteller den ferske martnassjefen.

– I tillegg er jobben med å bestemme plassering av bodene ferdig, så nå er vi godt i rute, fortsetter hun optimistisk.

På grunn av årets korona-situasjon har man valgt å plassere bodene mer sentralt i byen, og Dahl forteller at responsen på denne endringen har vært god.

– Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fordi vi har flyttet bodene lenger inn i sentrum, forteller en ivrig Dahl.

– Hvor skal bodene stå plassert i år?

– De skal stå oppstilt fra Røthe nedover Herlaugs gate mot Aakervik, og gå videre nedover Havnegata til Husquarnabutikken, forklarer hun.

I år er det litt over tjue boder som skal selge sine produkter til martnasfolket, noe som ifølge Dahl er veldig lite til Namsosmartna å være.

– Det er en brøkdel av hva det pleier å være, men vi kunne rett og slett ikke ha flere, forklarer Dahl.

Hun forklarer at årets martna økonomisk sett blir et tapsprosjekt, men at alternativet var å avlyse hele arrangementet. Penger har uansett aldri vært hovedmotivasjonen for å arrangere årets Namsosmartna.

– Underskudd blir det, men det visste vi allerede når vi bestemte oss for å gjennomføre, sier hun.

– Det er vel uansett bedre enn ingenting?

– Ja, absolutt. Vi har fått masse meldinger på sosiale medier der folk spør om det blir martna og om det kommer tivoli, slike ting. Så det er tydelig at folk er gira, forteller Dahl optimistisk.

Noen ting er naturlig nok utenfor hennes kontroll, uten at det skremmer martnasgeneralen noe særlig.

– Ja, jeg har bestilt sol. Vi pleier å ha god dialog, men det er ikke alltid ting klaffer, ler Dahl.