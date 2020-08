Gro er er blant martnans arbeidsmaur

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Medlemmene i korpset er nemlig ikke bare gode på takt og tone, de er også flittige arbeidere.

– Hvordan ser årets martna ut for musikkorpsets del?

– Vi er som vanlig engasjert til å bistå med tekniske leveranser og andre praktiske ting til martnan, som blant annet innebærer rigging av boder og slikt. Vi har i mange år leid ut utstyr og arbeidskraft, og dette har blitt en tradisjon hos oss, sier leder i Namsos Musikkorps, Gro Skjærvik.

Som veldig mange andre, så har også korpset kjent på en viss usikkerhet de siste månedene.

– Det var selvsagt ekstra spennende i år, for det var slettes ikke sikkert at det kom til å bli noe av årets martna, fortsetter hun.

En avlyst Namsosmartna hadde vært dårlige nyheter for musikkorpset, som da ville ha gått glipp av sårt tiltrengte midler. Dette arrangementet er nemlig musikkorpsets største inntektskilde i løpet av året.

– Ja, det stemmer. Derfor er vi selvfølgelig glade for at det blir noe av likevel, sier lederen for Namsos musikkorps.

– Hvor mange av dere er det som hjelper til under årets martna?

– Nå er ikke hele korpset tilgjengelig i denne tida, så det er vel et sted mellom 20 og 30 stk. som bistår med stort og smått, forteller sjefen for arbeidsmaurene fra Namsos Musikkorps.

Korpset pleier å ha sin første øving uka etter Namsosmartnan. Jobben de gjør sammen under arrangementet gjør derfor at de får en pangstart på den nye sesongen sin.

– Det er som sagt tradisjon for oss å hjelpe til under martnan, og det arbeidet vi gjør sammen i løpet av de dagene er virkelig gull verdt for dugnadsånden og samholdet, avslutter lederen av musikkorpset.