Helena utfordrer lærerne i kubb-mesterskap

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Da arrangeres det nemlig Namsosmesterskap i kubb, og for de med utstrakt konkurranseinstinkt må dette være midt i blinken. Det er elever fra VG2 ved idrettslinja på Olav Duun videregående skole som arrangerer turneringa, og Helena Lueachen sier at konkurransen er åpen for folk i alle aldre. Her er det kun forhåndspåmelding som gjelder, og idrettsfolket har allerede lagt ut lenke til siden der påmeldinga foregår.

– Hvem som helst kan bli med. Vi har laget et arrangement på Facebook, der det ligger en link til nettsida hvor man kan melde seg på, forklarer Lueachen.

Siden det fortsatt er en stund til den store dagen, så er det vanskelig for Lueachen å spå hvor mange deltakere som vil melde seg på. Hun kan likevel avsløre at det mest sannsynlig vil dannes et lag bestående av bare lærere, som blant annet skal ta opp kampen mot sine egne elever. Her er det altså gode sjanser for høy temperatur.

– Vi vet ikke hvor mange lag det blir, men vi skal i alle fall få tak i et lærerlag. Man kan være 1-6 personer på hvert lag, så her er det som sagt bare å melde seg på, forteller hun.

Konkurransen skal foregå på fredag formiddag, i Borggården ved Namsos kulturhus.

– Kan dere friste med noen premier, eller er det bare heder og ære som står på spill?

– Premiering blir det, men akkurat hva det blir er litt usikkert ennå. Vi driver og forhører oss rundt i byen, så får vi se hvem som har lyst å sponse oss med premier, avslutter en håpefull kubb-arrangør.